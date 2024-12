La contraccezione d’emergenza è un metodo di controllo delle nascite (un metodo per prevenire la gravidanza) usato dopo aver avuto rapporti sessuali. Si può usare se durante il rapporto sessuale non sono stati utilizzati metodi contraccettivi o se il metodo contraccettivo non ha avuto successo, per esempio in caso di rottura del preservativo.

Esistono 2 tipi principali di contraccezione d’emergenza:

Farmaci (“pillola del giorno dopo”)

Inserimento di uno IUD (dispositivo intrauterino) di rame nell’utero

Questi metodi sono chiamati “di emergenza” perché si dovrebbe usare un altro metodo per prevenire la gravidanza. Non bisogna affidarsi a qualcosa da fare dopo il rapporto sessuale.