Una malattia genetica è una patologia medica causata da un problema nei geni o nei cromosomi.

Al momento del concepimento, un ovulo della madre e uno spermatozoo del padre si fondono in un’unica cellula, che si suddivide a sua volta in due cellule. Queste 2 cellule si suddividono poi in 4, le 4 in 8 e così via fino a formare un feto di miliardi e miliardi di cellule.

Ogni volta che le cellule si dividono, devono creare copie esatte di ciascun cromosoma con tutte le migliaia di geni. Di norma le copie risultano giuste, ma talvolta si verifica un errore. L’errore può essere:

Una mutazione

Un’anomalia cromosomica

Una mutazione è un errore nella copiatura di un singolo gene. Una mutazione in uno spermatozoo negli uomini o in un ovulo nelle donne può essere trasmessa alla prole. Una mutazione in qualsiasi altro tipo di cellula può causare problemi, ma non si trasmette alla prole. Le mutazioni possono essere:

Nocive: Molte mutazioni causano problemi

Utili: Raramente, una mutazione ha un effetto positivo, come rendere meno probabile una particolare infezione

Né nociva né utile: La maggior parte dei soggetti possiede almeno 100 geni con mutazioni che non sembrano avere effetto

Sia nocive che utili: Per esempio, la mutazione che causa l’anemia falciforme contribuisce anche a proteggere contro la malaria

Un’anomalia cromosomica è un errore di copiatura di un intero cromosoma o di una grossa porzione di un cromosoma. Il risultato potrebbe essere:

Una copia supplementare di un cromosoma

Una parte di un cromosoma si incastra in un altro

Assenza di parte di un cromosoma

Parte di un cromosoma viene copiata troppe volte

Le anomalie cromosomiche sono quasi sempre negative. Molte provocano l’aborto spontaneo (ovvero la perdita del bambino prima di 20 settimane di gestazione). Un’anomalia cromosomica comune non letale è la sindrome di Down.