Come viene trattata l’AMD?

In caso di AMD lieve, non è previsto alcun trattamento. Tuttavia, il medico può prescrivere le seguenti vitamine per evitare il peggioramento dell’AMD:

Non assumere beta-carotene o vitamina A se negli ultimi 7 anni si è stati fumatori, in quanto possono aumentare le probabilità di contrarre un tumore al polmone.

In caso di grave perdita della vista dovuta all’AMD, il medico può: