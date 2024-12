Come si tratta la diverticolosi?

Non viene trattata la diverticolosi di per sé, ma si tenta di prevenirne le complicanze riducendo la pressione nell’intestino. Vengono prescritti:

Dieta ad alto contenuto di fibre (molta verdura, frutta e cereali integrali)

Bere molti liquidi

Talvolta, consumo di crusca o integratori per aumentare la massa delle feci

La maggior parte delle emorragie si risolve senza trattamento. In caso contrario, spesso viene condotta una colonscopia per:

Chiudere la zona sanguinante mediante applicazione di calore o con il laser

Iniettare un farmaco nell’area

Se i trattamenti colonscopici non interrompono l’emorragia, i medici possono effettuare un’angiografia. che consiste nell’inserire una piccola sonda attraverso uno dei vasi sanguigni nel punto sanguinante, in cui vengono iniettate sostanze che chiudono il vaso emorragico. Di rado è necessario l’intervento chirurgico per arrestare il sanguinamento.