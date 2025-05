In che modo si può diagnosticare l’obesità?

Il medico stabilisce che un soggetto è obeso:

Calcolando l’IMC (indice di massa corporea)

Misurando lo spessore del grasso attorno al girovita e sulla parte superiore del braccio

Talvolta, facendo un esame per misurare quanto grasso ci sia nell’organismo (valutazione della composizione corporea o impedenziometria)

L’IMC viene calcolato dividendo il peso (in chilogrammi) per la statura (in metri). Se l’IMC è pari o superiore a 30, il soggetto è obeso. Se l’IMC è superiore a 25, il soggetto è sovrappeso.

Inoltre, il medico può: