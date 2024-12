Aderenza al trattamento con il farmaco

Nei bambini, l’assunzione regolare dei farmaci risulta ancora più difficile che negli adulti. In uno studio effettuato su bambini con infezione da streptococco, sottoposti a un trattamento di 10 giorni con penicillina, il 56% non assumeva più tale farmaco al terzo giorno, il 71% al sesto giorno e l’82% al nono giorno. Per i bambini con patologie croniche, quali il diabete di tipo 1 o l’asma, l’osservanza della terapia è difficile perché gli schemi di trattamento sono complessi e si protraggono a lungo. In altri casi, il medicinale non ha un buon sapore, spaventa (come le gocce oculari o i farmaci assunti con maschera sul viso) o richiede un’iniezione.

Talvolta i genitori non comprendono le istruzioni del medico. Inoltre, i genitori (e i pazienti stessi) in media dimenticano circa la metà delle informazioni ricevute 15 minuti dopo l’incontro con il medico. Ricordano meglio le fasi iniziali della discussione e le informazioni riguardanti la diagnosi, piuttosto che i dettagli della terapia. Per questa ragione i pediatri cercano di mantenere un programma terapeutico semplice e spesso forniscono le istruzioni in forma scritta.