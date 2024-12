CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Chicago

University of Chicago Medicine, Pritzker School of Medicine;

Un elevato livello di lipoproteine ad alta densità (HDL) indica livelli eccessivamente alti di colesterolo HDL nel sangue.

(Vedere anche Panoramica sul colesterolo e sui disturbi lipidici)

Un elevato livello di colesterolo HDL (il colesterolo “buono”) può diminuire il rischio di attacchi cardiaci e ictus. Tuttavia, i livelli di colesterolo HDL possono aumentare in alcuni disturbi genetici. In questi disturbi, il livello elevato di HDL potrebbe non proteggere da attacchi cardiaci o ictus probabilmente perché la malattia causa anche altre alterazioni dei livelli lipidici e altre anomalie metaboliche dell’organismo.

I livelli elevati di HDL possono essere:

Primitivi: causati da una mutazione genetica

Secondari: Causata da un altro disturbo

Le cause primarie dei livelli elevati di HDL sono:

Mutazioni genetiche che causano un’iperproduzione di HDL o una sua ridotta eliminazione.

Le cause secondarie di livelli elevati di colesterolo HDL includono le seguenti:

I livelli elevati di colesterolo HDL sono diagnosticati con esami del sangue che misurano i livelli di lipidi nel sangue. Se viene riscontrato un alto livello di HDL in un soggetto che non sta assumendo farmaci ipolipemizzanti, il medico ricerca la causa di questo innalzamento.

Un disturbo che causa livelli molto alti di HDL viene trattato.

Deficit di proteina di trasferimento degli esteri del colesterolo (cholesteryl ester transfer protein, CETP) Il deficit della proteina di trasferimento degli esteri del colesterolo (CETP) è una rara malattia autosomica recessiva causata da una mutazione del gene CETP. Poiché il CETP aiuta il trasferimento del colesterolo dalle HDL ad altre lipoproteine, il deficit di CETP incide sui livelli di colesterolo delle lipoproteine a bassa densità (LDL) e rallenta la rimozione del colesterolo HDL dal sangue. I soggetti colpiti non hanno sintomi, ma presentano livelli elevati di colesterolo HDL nel sangue. Non è necessario alcun trattamento.