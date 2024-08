Allergie perenni

Spray nasali a base di corticosteroidi

Antistaminici

Decongestionanti

Talvolta immunoterapia specifica

Talvolta, in caso di polipi nasali, intervento chirurgico

Evitare l’allergene è il modo migliore per trattare e prevenire le allergie.

Il trattamento farmacologico dell’allergia perenne è simile a quello delle allergie stagionali e si basa su spray nasali contenenti corticosteroidi, antistaminici e decongestionanti.

Generalmente gli spray nasali a base di corticosteroidi sono molto efficaci e vengono usati come primo rimedio. La maggior parte di questi spray ha pochi effetti collaterali, anche se può causare epistassi e naso dolorante.

Un farmaco antistaminico, assunto per via orale o come spray nasale, può essere usato al posto od oltre allo spray a base di corticosteroidi. Gli antistaminici vengono spesso usati con un decongestionante, come pseudoefedrina, per via orale.

Molte associazioni di antistaminici e decongestionanti sono disponibili come farmaco da banco, in un’unica compressa. Tuttavia, i soggetti con ipertensione arteriosa non devono assumere un decongestionante, a meno che un medico non lo prescriva ed effettui un monitoraggio sugli eventuali effetti indesiderati. Inoltre, le persone che assumono un inibitore della monoaminossidasi (un tipo di antidepressivo) non possono assumere un prodotto che associ un antistaminico a un decongestionante. Le combinazioni di antistaminici e decongestionanti non devono essere somministrate ai bambini piccoli.

Gli antistaminici possono avere effetti collaterali, in particolare effetti anticolinergici. fra cui sonnolenza, bocca secca, visione annebbiata, stipsi, difficoltà a urinare, confusione e stordimento.

Anche i decongestionanti sono disponibili come farmaci da banco, sotto forma di gocce nasali o spray. L’utilizzo non deve protrarsi per molti giorni perché l’impiego continuativo per una settimana o più può peggiorare o prolungare la congestione nasale (effetto rimbalzo) e causare congestione cronica.

Gli effetti collaterali tendono a essere inferiori e meno gravi con gli spray nasali, rispetto ai farmaci orali.

Talvolta sono utili anche altri farmaci. Il cromoglicato (uno stabilizzante dei mastociti) è disponibile dietro prescrizione come spray nasale e può alleviare la rinorrea. Per essere efficace, deve essere usato regolarmente.

Possono essere efficaci l’azelastina (un antistaminico e stabilizzante dei mastociti) e l’ipratropio (un farmaco che inibisce l’acetilcolina), entrambi disponibili su prescrizione come spray nasali. Questi farmaci, però, possono avere effetti anticolinergici simili a quelli degli antistaminici orali, in particolare sonnolenza.

Montelukast, un inibitore dei leucotrieni disponibile dietro prescrizione, riduce l’infiammazione e aiuta ad alleviare la rinorrea. È meglio usarlo solo quando gli altri farmaci risultano inefficaci. I possibili effetti collaterali comprendono stato confusionale, ansia, depressione e alterazione dei movimenti muscolari.

Il regolare lavaggio nasale con una soluzione salina calda (acqua e sale) può contribuire a fluidificare ed eliminare il muco e a idratare le pareti nasali. Tale tecnica è definita irrigazione dei seni paranasali.

Se questi trattamenti sono inefficaci, si può assumere un corticosteroide per via orale o tramite iniezione per un breve periodo di tempo (spesso per meno di 10 giorni). Se assunti per via orale o tramite iniezione per un lungo lasso di tempo, i corticosteroidi possono causare effetti collaterali gravi.

Immunoterapia specifica (desensibilizzazione) Qualora gli altri trattamenti si rivelino inefficaci, l’immunoterapia specifica in alcuni casi può essere d’aiuto. La desensibilizzazione è un processo che cerca di insegnare al sistema immunitario a non reagire a un allergene. Al soggetto vengono somministrate dosi progressivamente maggiori dell’allergene. La prima dose è talmente minima che anche un soggetto allergico non reagisce. Tuttavia, la dose minima inizia a far abituare il sistema immunitario della persona all’allergene. Quindi la dose viene gradualmente aumentata. Ogni aumento è talmente minimo che il sistema immunitario continua a non reagire. La dose viene aumentata fino a quando il soggetto non reagisce alla stessa quantità di allergene che causava i sintomi. È necessaria nelle seguenti situazioni: In caso di sintomi gravi

Se non è possibile evitare il contatto con l’allergene

Quando i farmaci abitualmente usati per trattare la rinite allergica o la congiuntivite allergica non riescono a controllare i sintomi L’immunoterapia per le allergie perenni prevede l’aumento graduale delle dosi di allergene posto sotto la lingua (via sublinguale) o iniettato nella pelle. Poiché la desensibilizzazione talvolta provoca reazioni allergiche pericolose, il soggetto deve restare in ambulatorio almeno per i successivi 30 minuti. Se non ha una reazione dopo la prima dose, può assumere le dosi successive a casa. L’immunoterapia specifica per la febbre da fieno deve essere iniziata dopo la stagione dei pollini, per prepararsi alla stagione successiva. Questa terapia presenta più effetti collaterali se iniziata durante la stagione dei pollini, perché gli allergeni (ossia i pollini) hanno già stimolato il sistema immunitario. Offre il massimo dell’efficacia se continuata per tutto l’anno.