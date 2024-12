La bulimia è un disturbo alimentare in cui:

Si mangia moltissimo cibo in una volta sola (alimentazione incontrollata)

Quindi, si fanno cose per rimediare alla sovralimentazione (eliminazione)

Per rimediare alla sovralimentazione, la maggior parte dei soggetti ricorre al vomito e all’attività fisica intensa. Alcune persone assumono lassativi per indursi la diarrea. Oppure, possono assumere diuretici per urinare. Di solito, hanno un peso nella media.

Di solito, la bulimia ha inizio nell’adolescenza o in giovane età adulta ed è più comune tra donne e ragazze. Può essere causata dalle pressioni sociali ad esser magri. La bulimia può essere ereditaria.