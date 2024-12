I medici sospettano la CTE in soggetti che hanno avuto molti episodi di traumi cranici o esposizione a forti esplosioni e che presentano sintomi di CTE.

Non esiste alcun esame per confermare una diagnosi di CTE, ma il medico esegue degli esami di diagnostica per immagini come la TC (tomografia computerizzata). Gli esami di diagnostica per immagini aiutano il medico a stabilire se il soggetto sia affetto da un’altra condizione con sintomi simili. L’unico modo in cui il medico può sapere per certo che un soggetto soffre di CTE è studiandone il cervello dopo la morte.