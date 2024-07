Cefalea a bassa pressione

Valutazione medica

A volte esami di diagnostica per immagini

Il medico basa la sua diagnosi di cefalea da bassa pressione sui sintomi e sulla situazione.

Se i pazienti sono stati sottoposti a una puntura lombare, la diagnosi è solitamente ovvia e gli esami sono raramente necessari.

Se non è stata effettuata una puntura lombare, possono essere eseguiti degli esami di diagnostica per immagini del cervello, come una risonanza magnetica per immagini (RMI). Prima dell’esame di diagnostica per immagini, viene iniettato un mezzo di contrasto in vena, generalmente di un braccio o di una mano. Il mezzo di contrasto serve a fornire maggiori dettagli.