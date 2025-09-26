COPD के बारे में रोगियों को क्या पता होना चाहिए

जब लोग धूम्रपान के खतरों के बारे में बात करते हैं, तो क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) उन स्थितियों में से एक है जिनके बारे में वे बात कर रहे होते हैं। दरअसल, धूम्रपान COPD का सबसे महत्वपूर्ण कारण है।

COPD मृत्यु का एक आम कारण है, जिससे अमेरिका में हर साल लगभग 140,000 मौतें होती हैं। अक्सर वायुमार्ग के सिकुड़ने और क्षतिग्रस्त होने के कारण, COPD से पीड़ित लोगों को अपने फेफड़ों से पूरी हवा बाहर निकालने में अधिक समय लगता है। इससे हवा फेफड़ों में फंस जाती है। समय के साथ, इससे क्रोनिक खांसी, सांस फूलना, शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है और श्वसन तंत्र में संक्रमण होने का जोखिम बढ़ जाता है।

जबकि COPD मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, लोग इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। ऐसे उपचार हैं जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और उन्हें COPD के साथ लंबे समय तक जीने में मदद कर सकते हैं। यहां 4 चीजें हैं जो व्यक्तियों और देखभाल करने वालों को COPD के बारे में पता होनी चाहिए।

1. COPD में श्वसन तंत्र की अन्य स्थितियां भी शामिल होती हैं

COPD एक व्यापक शब्द है जिसमें क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस और एम्फ़सिमा शामिल हैं।

क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ऐसी खांसी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें लगातार 2 वर्षों के दौरान कम से कम 3 महीने तक थूक उत्पन्न होता है। जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एयरफ़्लो ऑब्सट्रक्शन शामिल होता है, तब इसे क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस माना जाता है। एम्फ़सिमा को ऐल्वीअलर वॉल के व्यापक और ठीक न होने वाली गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है (कोशिकाएं जो एयर सैक या एल्विओलाई को सहारा देती हैं, जो फेफड़ों को बनाती हैं) और कई एल्विओलाई का बड़ा होना। निदान की पुष्टि के लिए डॉक्टर अक्सर फेफड़ों की कार्यक्षमता की जांच करते हैं।

क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फ़सिमा एक ही व्यक्ति में एक साथ हो सकते हैं। व्यक्ति कैसा महसूस करता है और कैसे काम करता है इसका सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक एयरफ़्लो ऑब्सट्रक्शन की गंभीरता है।

हालांकि अक्सर धूम्रपान जैसे पर्यावरणीय कारकों से जुड़ा COPD आनुवंशिक भी हो सकता है। जिन लोगों को कम उम्र में COPD होता है, खासकर जब COPD का पारिवारिक इतिहास होता है, रक्त में अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन का स्तर यह निर्धारित करने के लिए मापा जाता है कि अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी है या नहीं। यदि स्तर कम है, तो विकार मौजूद है या नहीं की पुष्टि करने के लिए, कभी-कभी बुक्कल (गाल) स्वैब या फिंगरस्टिक (सूखे रक्त के धब्बे) का उपयोग करके आगे के आनुवंशिक परीक्षण किए जा सकते हैं। इस आनुवंशिक विकार का भी संदेह होता है, जब COPD उन लोगों में विकसित होता है जिन्होंने कभी धूम्रपान न किया हो।

2. COPD अस्थमा से अलग है

अस्थमा एक और बहुत ही आम श्वसन तंत्र का रोग है जो COPD के जैसे ही लक्षण पैदा कर सकता है। अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दोनों से पीड़ित लोगों में थूक पैदा करने वाली खांसी के अलावा, घरघराहट, सांस फूलना और आंशिक रूप से ठीक होने वाला एयरफ़्लो ऑब्सट्रक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों को एक ही समय में COPD और अस्थमा दोनों हो सकते हैं। इसे अस्थमा-COPD ओवरलैप सिंड्रोम कहा जाता है। दोनों विकारों वाले लोगों का मुख्य रूप से अस्थमा के लिए इलाज किया जाता है।

COPD और अस्थमा के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि अस्थमा में एयरफ़्लो ऑब्सट्रक्शन अधिकांश लोगों में पूरी तरह से ठीक हो सकता है, या तो अपने आप या इलाज से। COPD में, हालांकि एम्फ़सिमा के कारण एयरफ़्लो ऑब्सट्रक्शन आमतौर पर ठीक होने वाला नहीं होता है, ब्रोन्कियल चिकनी मांसपेशियों में ऐंठन, सूजन और स्राव में वृद्धि, ये सभी संभावित रूप से ठीक होने वाले हो सकते हैं। सांस से ली जाने वाली दवाएं विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं, जिनमें हैंडहेल्ड मीटर्ड-खुराक वाला इनहेलर, सूखे पाउडर वाले इनहेलर और नेबुलाइज़र शामिल हैं, और ये वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम पहुंचाने और COPD के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं।

COPD और अस्थमा दोनों में ही लक्षण भड़क सकते हैं, जिन्हें एक्सेसर्बेशन भी कहा जाता है। अस्थमा का भड़कना एलर्जी, संक्रमण और यहां तक कि व्यायाम से भी शुरू हो सकते हैं। दूसरी ओर, COPD में, ये लक्षण आमतौर पर वायरल संक्रमण या उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से शुरू होते हैं। COPD के भड़कने से सांस फूलना बढ़ जाता है और अत्यधिक पीले या हरे रंग का बलगम निकलता है। इनका जल्द से जल्द इलाज किया जाना चाहिए।

3. प्रारंभिक उपचार मदद कर सकता है

COPD से जुड़े सबसे बड़े मिथकों में से एक यह है कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि ऐसे प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं जो व्यायाम की क्षमता में सुधार कर सकते हैं, लक्षणों को कम कर सकते हैं, फेफड़ों की समग्र कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं और जीवन प्रत्याशा को बढ़ा सकते हैं। COPD को बढ़ने में अक्सर वर्षों लग जाते हैं, और व्यक्ति इसके इलाज के लिए जितनी जल्दी सक्रिय कदम उठा सके, उतना ही बेहतर है।

एक सामान्य स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें शरीर का सामान्य वजन, नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार बनाए रखना शामिल है। सांस से ली जाने वाली दवाओं के अलावा, COPD से पीड़ित सभी लोगों को हर साल इन्फ़्लूएंज़ा का टीकाकरण करवाना चाहिए। न्यूमोकोकल टीकाकरण के साथ-साथ कोविड-19 और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV) के खिलाफ टीकाकरण भी मददगार है।

4. धूम्रपान छोड़ने में कभी देर नहीं होती

COPD के मामले में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज जो कर सकता है, वह है धूम्रपान छोड़ना। एयरफ़्लो ऑब्सट्रक्शन के हल्के या मध्यम होने पर धूम्रपान बंद करना अक्सर खांसी को कम करता है, थूक की मात्रा को कम करता है और सांस की तकलीफ के बढ़ने को धीमा करता है। बीमारी बढ़ने के दौरान किसी भी समय धूम्रपान बंद करने से कुछ लाभ मिलता है।

जब छोड़ने की बात आती है, तो एक साथ कई रणनीतियों को आजमाना सबसे अच्छा होता है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

छोड़ने के लिए एक निश्चित तिथि तय करना

व्यवहार संशोधन तकनीकों का उपयोग करना (सिगरेट लेना मुश्किल बनाना या लंबे समय तक धूम्रपान से दूर रहने के लिए खुद को पुरस्कृत करना)

समूह परामर्श और समर्थन सत्र

निकोटीन रिप्लेसमेंट (निकोटीन गम चबाना, निकोटीन स्किन पैच पहनना, या निकोटीन इनहेलर, निकोटीन लोज़ेंज, या निकोटीन नेजल स्प्रे का उपयोग करना)।

तम्बाकू की लालसा को कम करने के लिए तैयार की गई दवाएं

COPD से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक समुदाय खोजने और इस बीमारी के बारे में जानने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। COPD फ़ाउंडेशन COPD के निदान और उपचार के बारे में जानकारी और COPD से पीड़ित लोगों और उनकी देखभाल करने वालों की सहायता के लिए उपकरण प्रदान करता है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन का बेटर ब्रीथर्स क्लब फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों को शिक्षा, सहायता और एक-दूसरे से जोड़ता है।