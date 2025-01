Douleurs articulaires : Plusieurs articulations

Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Il pratique ensuite un examen clinique. Ce qu’il trouve lors de l’examen clinique et de l’analyse des antécédents suggère souvent une cause de la douleur articulaire ainsi que les tests à réaliser (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques de la douleur affectant plusieurs articulations).

Le médecin se renseigne sur la sévérité de la douleur, son apparition (soudaine ou progressive), la variation des symptômes au fil du temps ainsi que les facteurs qui augmentent ou diminuent la douleur (par exemple, le repos ou le mouvement ou bien l’heure de la journée à laquelle les symptômes s’aggravent ou s’atténuent). Il demande s’il existe une raideur articulaire ou un gonflement, des troubles articulaires déjà diagnostiqués ou un risque d’exposition à des infections sexuellement transmissibles ou à la maladie de Lyme.

Il pratique ensuite un examen clinique complet. Il contrôle toutes les articulations (y compris celles de la colonne vertébrale), à la recherche d’un gonflement, d’une rougeur, de chaleur, d’une sensibilité ainsi que de bruits provoqués par les mouvements articulaires (crépitations). L’amplitude de mouvement totale des articulations est testée, d’abord par la personne sans assistance (amplitude de mouvement active) puis par le médecin (amplitude de mouvement passive). Cet examen aide à déterminer quelle structure se trouve à l’origine de la douleur et s’il existe une inflammation. Le médecin contrôle également les yeux, la bouche, le nez et les parties génitales afin d’y rechercher d’éventuelles plaies ou d’autres signes d’inflammation. D’éventuelles éruptions sont recherchées sur la peau. Les ganglions sont palpés et les poumons ainsi que le cœur examinés. Le médecin teste, en général, la fonction du système nerveux afin de pouvoir détecter des troubles musculaires ou nerveux.

Certains éléments lui apportent des indications utiles quant à la cause recherchée. Par exemple, si la sensibilité est située autour de l’articulation, mais non au-dessus, la cause est probablement une bursite ou une tendinite. Si une sensibilité est présente dans de nombreuses régions en dehors des articulations, une fibromyalgie est possible. Si la colonne vertébrale est sensible, ainsi que les articulations, les causes possibles comprennent l’arthrose, l’arthrite réactionnelle, la spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique. Les symptômes au niveau des mains de la personne peuvent permettre au médecin de distinguer entre une polyarthrite rhumatoïde et une arthrose, deux types d’arthrite particulièrement fréquents. Par exemple, la polyarthrite rhumatoïde est plus susceptible d’affecter les grosses articulations des doigts (celles qui connectent les doigts à la main) ainsi que le poignet. L’arthrose est plus susceptible d’affecter l’articulation du doigt proche de l’ongle. Le poignet a peu de chances d’être affecté par l’arthrose, sauf à la base du pouce.