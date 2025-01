Dans le rhumatisme psoriasique, l’inflammation touche souvent les articulations des doigts et des pieds, même si d’autres articulations, dont les hanches, les genoux et la colonne vertébrale, sont également affectées. Les articulations des membres supérieures sont souvent plus atteintes. Une douleur dorsale peut apparaître.

En cas d’inflammation chronique, les articulations gonflent et se déforment. Le rhumatisme psoriasique touche asymétriquement les articulations (un côté de l’organisme est plus touché que l’autre), plus que la polyarthrite rhumatoïde, et concerne moins d’articulations. Les tendons et ligaments peuvent devenir inflammatoires à l’endroit où ils s’attachent à l’os autour des articulations (ce que l’on appelle enthésite). Certaines personnes atteintes de rhumatisme psoriasique souffrent également de fibromyalgie, qui provoque une douleur musculaire, une raideur articulaire et de la fatigue.

Un psoriasis peut apparaître avant ou après la déclaration de l’arthrite. Parfois, l’éruption cutanée passe inaperçue, car elle est cachée sous les cheveux sur le crâne, dans le nombril ou au niveau des plis de la peau, comme à la jonction entre l’arrière de la fesse et la cuisse. Les symptômes cutanés et articulaires apparaissent et disparaissent parfois en même temps, mais parfois ce n’est pas le cas. Parfois, les symptômes cutanés sont plus sévères que les symptômes articulaires, et parfois les symptômes articulaires sont plus sévères.