Le rhumatisme psoriasique est un type d’arthrite affectant certaines personnes atteintes de psoriasis. Le psoriasis est une affection cutanée provoquant des crises d’éruptions cutanées rouges et squameuses et des ongles indurés et striés.

Le rhumatisme psoriasique peut affecter n’importe quelle articulation, mais il se développe généralement dans la colonne vertébrale, les mains et les pieds.

Les médecins recherchent les symptômes pour poser le diagnostic de rhumatisme psoriasique.

Des médicaments peuvent parfois être bénéfiques.