Aux stades précoces, l’arthropathie neuropathique s’apparente à une arthrose, car les articulations sont raides et du liquide peut s’y accumuler. La douleur est fréquemment un des premiers symptômes. Cependant, comme la capacité à ressentir la douleur est fréquemment entravée, le degré de douleur est souvent modéré, contrairement à ce qu’on pourrait penser compte tenu de l’atteinte articulaire. Malgré cela, si la maladie évolue rapidement, la douleur articulaire peut devenir très intense. Dans ce cas, l’articulation augmente de volume du fait d’une accumulation de liquide et d’une croissance osseuse anormale. L’articulation peut être déformée par une fracture ou par une distension ligamentaire, qui permet un déplacement osseux (luxation). La mobilisation de l’articulation peut produire des bruits anormaux dus aux fragments osseux qui flottent dans l’articulation.

Les différentes articulations sont touchées par différentes affections sous-jacentes. Par exemple, les complications d’une syphilis non traitée affectent le genou et la hanche, tandis que le diabète sucré touche le pied et la cheville. La syringomyélie affecte souvent la région cervicale (cou), et donc les articulations des membres supérieurs, en particulier le coude et l’épaule.

Dans de rares cas, les personnes développent une arthrite secondaire causée par des bactéries (voir Arthrite infectieuse) et peuvent ou non avoir de la fièvre et une sensation générale de malaise, qui surviennent généralement dans l’arthrite infectieuse. L’arthrite infectieuse survient particulièrement chez les personnes diabétiques.

Les structures comme les vaisseaux sanguins, les nerfs et la colonne vertébrale peuvent être comprimées en raison d’une excroissance osseuse.