L’inflammation a beaucoup de causes plausibles. Certaines causes sont limitées à l’œil, et d’autres sont des maladies qui affectent le corps entier. Dans la plupart des cas, la cause de l’uvéite n’est pas retrouvée. On parle alors d’uvéite idiopathique.

De nombreuses personnes présentant une uvéite sont porteuses d’une maladie systémique. Ces maladies comprennent les maladies inflammatoires comme le syndrome de Behçet, la spondylarthrite ankylosante, l’arthrite juvénile idiopathique, la sarcoïdose, l’arthrite réactionnelle, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique), la néphrite tubulo-interstitielle et uvéite (NTIU), et, chez les personnes d’ascendance asiatique, asiatique-indienne, amérindienne et hispanique, la maladie de Vogt-Koyanagi-Harada. Certaines personnes souffrent d’infections disséminées, comme la tuberculose, la syphilis ou la maladie de Lyme.

D’autres causes plausibles comprennent des infections qui peuvent affecter seulement un œil, comme l’herpès (causé par le virus de l’herpès simplex), le zona (causé par le virus varicelle-zona), la toxoplasmose et le cytomégalovirus. Le cytomégalovirus se développe principalement chez les personnes immunodéprimées, telles que celles infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou prenant des médicaments immunosuppresseurs.

Les lésions oculaires constituent une cause courante d’uvéite antérieure.

Bien que cela soit rare, certains médicaments (comme le pamidronate, la rifabutine, les antibiotiques sulfamidés, le cidofovir, et des agents d’immunothérapie ou de chimiothérapie) peuvent provoquer une uvéite.