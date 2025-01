Les glaucomes sont un groupe de troubles oculaires se caractérisant par une lésion progressive du nerf optique (souvent, mais pas systématiquement, associée à une élévation de la pression intra-oculaire) qui peut entraîner une perte de la vision irréversible.

La lésion du nerf optique peut survenir en présence d’une élévation de la pression dans l’œil.

Généralement, la perte de la vision est si lente qu’elle peut ne pas être décelée pendant longtemps.

Les personnes à risque doivent faire un examen ophtalmologique complet, incluant une mesure de la tension oculaire et un examen de la vision latérale (périphérique).

La tension oculaire doit être contrôlée à vie, généralement avec un collyre mais parfois avec une intervention chirurgicale.

Près de 3 millions de personnes aux États-Unis et 64 millions dans le monde souffrent de glaucome. Le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde et aux États-Unis, où il est la principale cause de cécité chez les populations d’origine ethnique noire et hispanique. Seuls 50 % des patients ayant un glaucome savent qu’ils en ont un. Le glaucome peut apparaître à tout âge, mais il est six fois plus répandu chez les personnes de plus de 60 ans.

Les personnes à haut risque sont celles qui présentent les caractéristiques suivantes :

Âge supérieur à 40 ans

Origine ethnique noire

Membres de la famille qui sont atteints (ou ont été atteints) de cette maladie

Myopie (dans le glaucome à angle ouvert) et hypermétropie (dans le glaucome à angle fermé)

Diabète

Hypertension artérielle

Utilisation de corticoïdes à long terme

Antécédents de lésion ou de chirurgie oculaires

Le glaucome apparaît lorsqu’un déséquilibre entre la production et l’écoulement du liquide de l’œil (humeur aqueuse) augmente la pression dans l’œil à des niveaux malsains. Normalement, l’humeur aqueuse, qui nourrit l’œil, est produite par le corps ciliaire situé derrière l’iris (dans la cavité postérieure) et s’écoule vers l’avant de l’œil (cavité antérieure) à travers la pupille, où elle est éliminée via les canaux lacrymaux situés entre l’iris et la cornée (l’« angle »). Normalement, le système fonctionne comme un robinet (corps ciliaire) et une bonde de lavabo (canaux lacrymaux). L’équilibre entre la production et l’écoulement du liquide (comme entre un robinet ouvert et un lavabo qui s’écoule correctement) permet au liquide de s’écouler librement et d’éviter l’accumulation de pression dans l’œil.

Écoulement normal du liquide

Dans le glaucome, les canaux lacrymaux sont obstrués, bouchés ou recouverts. Le liquide ne peut pas s’écouler de l’œil malgré la production de nouveau liquide dans la cavité postérieure. En d’autres termes, le lavabo « se bouche » tandis que le robinet continue de couler. Comme le liquide n’a nulle part où aller dans l’œil, la pression à l’intérieur de l’œil augmente. Lorsqu’elle augmente à un niveau insupportable pour le nerf optique, celui-ci est endommagé. Ces lésions provoquent un glaucome.

Parfois, la tension oculaire augmente dans les limites normales mais elle est néanmoins trop élevée pour le nerf optique (glaucome à basse pression ou glaucome à pression normale). Aux États-Unis, environ un tiers des personnes glaucomateuses présentent un glaucome à basse pression. Le glaucome à basse pression est plus fréquent chez les populations d’origine ethnique asiatique.

Glaucome Vidéo

Chez la plupart des personnes, l’origine du glaucome n’est pas connue. Lorsque la cause du glaucome n’est pas connue, il s’agit d’un glaucome primaire. Lorsque la cause du glaucome est connue, il s’agit d’un glaucome secondaire. Les causes du glaucome secondaire incluent : certains médicaments, infection, inflammation, tumeurs, cataracte volumineuse ou autres affections, et chirurgie de la cataracte. Ces causes empêchent le liquide de s’écouler librement, ce qui augmente la tension oculaire et endommage le nerf optique.

Glaucome MODÈLE 3D

Types de glaucome Il existe de nombreuses formes de glaucomes, chez l’adulte et l’enfant. La plupart des glaucomes sont divisés en deux catégories : Glaucome à angle ouvert

Glaucome à angle fermé Le glaucome à angle ouvert est plus fréquent que le glaucome à angle fermé. Dans le glaucome à angle ouvert, les canaux lacrymaux des yeux sont progressivement obstrués par de minuscules dépôts microscopiques, sur plusieurs mois ou années. Le glaucome est dit « à angle ouvert », car l’obstruction des canaux n’est pas visible à l’œil nu (quand l’examen est fait avec agrandissement, comme sous une lampe à fente), néanmoins l’écoulement par ces canaux est inadéquat. La pression à l’intérieur de l’œil augmente lentement, car le liquide est produit à une vitesse normale mais s’écoule difficilement. Le glaucome à angle fermé est moins fréquent que le glaucome à angle ouvert. Dans le glaucome à angle fermé, les canaux lacrymaux des yeux sont bouchés ou recouverts car l’angle entre l’iris et la cornée est trop étroit. Le glaucome est dit « à angle fermé » car l’obstruction des canaux est visible à l’œil nu. L’obstruction peut apparaître de façon soudaine (glaucome à angle fermé aigu) ou lente (glaucome à angle fermé chronique). Lorsque l’obstruction est soudaine, la pression à l’intérieur de l’œil augmente rapidement. Lorsque l’obstruction est lente, la pression à l’intérieur de l’œil augmente lentement, comme dans le glaucome à angle ouvert.

Symptômes du glaucome Glaucome à angle ouvert Le glaucome à angle ouvert est indolore et n’entraîne pas de symptômes précoces. Il touche habituellement les deux yeux mais pas avec la même intensité. Le principal symptôme du glaucome à angle ouvert est le développement de taches aveugles sur plusieurs mois ou années. Les taches aveugles grandissent lentement pour fusionner ensuite. La vision périphérique se perd généralement en premier. Les personnes peuvent manquer des marches d’escalier, remarquer des parties manquantes de mots en lisant, ou avoir des difficultés à conduire. La perte de la vision est si progressive qu’elle n’est souvent pas décelée avant qu’il ne soit trop tard. Comme la vision centrale est généralement la dernière à être perdue, nombreux sont ceux qui développent une vision en tunnel : ils voient parfaitement devant eux mais sont aveugles dans toutes les autres directions. En l’absence de traitement, le glaucome entraîne une perte de la vision en tunnel et la personne devient complètement aveugle. Glaucome à angle fermé Dans le glaucome à angle fermé aigu, la tension oculaire augmente rapidement et les patients remarquent généralement une douleur intense aux yeux et à la tête, des rougeurs, une vision floue, des halos multicolores autour des lumières et une perte de vision subite. Ils peuvent également souffrir de nausées et de vomissements en réaction à l’élévation de la tension oculaire. Le glaucome à angle fermé aigu est considéré comme une urgence médicale, car les personnes peuvent perdre la vue dans les 2 à 3 heures suivant l’apparition des symptômes si la maladie n’est pas traitée. Dans le glaucome à angle fermé chronique, la tension oculaire augmente lentement et les symptômes apparaissent généralement comme dans le glaucome à angle ouvert. Certaines personnes peuvent présenter des rougeurs ou une gêne aux yeux, une vision floue ou des céphalées qui diminuent avec le sommeil. La tension oculaire peut être normale, mais elle est habituellement plus élevée dans l’œil touché. Les personnes qui souffrent d’un glaucome à angle ouvert ou à angle fermé dans un œil sont susceptibles de le développer dans l’autre œil.

Diagnostic du glaucome Examen des yeux par le médecin Si le médecin suspecte un glaucome (par exemple, en se basant sur ce qu’il trouve au cours de l’examen oculaire de routine), il réalise un examen oculaire complet à la recherche d’un glaucome. L’examen ophtalmologique complet pour le glaucome se compose de cinq parties : Mesure de la tension oculaire

Évaluation du nerf optique

Examen du champ visuel

Gonioscopie

Mesure des cornées Le médecin mesure la tension intraoculaire. Cette mesure est indolore et s’effectue avec un instrument que l’on appelle tonomètre. Une tension oculaire normale est comprise entre 11 et 21 millimètres de mercure (mmHg). En règle générale, une tension oculaire supérieure à 21 mmHg est considérée comme élevée. La mesure de la tension oculaire n’est cependant pas suffisante car un tiers, ou plus, des personnes glaucomateuses présentent une tension oculaire comprise dans la plage normale, et certaines personnes ont une tension oculaire élevée pour une raison autre qu’un glaucome. Ainsi, le médecin utilise également un ophtalmoscope et parfois d’autres instruments (tels que la tomographie à cohérence optique) pour rechercher des modifications du nerf optique pouvant suggérer des dommages dus à un glaucome. Par ailleurs, l’examen du champ visuel (examen de la vision périphérique) permet au médecin de déceler les taches aveugles. Le plus souvent, l’examen du champ visuel est réalisé avec une machine qui détermine la capacité de la personne à voir de petits points lumineux dans tous les domaines du champ de vision. Le médecin peut également utiliser une lentille spéciale pour examiner les canaux lacrymaux de l’œil, une procédure que l’on appelle gonioscopie. Le gonioscope permet au médecin de déterminer si le glaucome est à angle ouvert ou fermé. Le médecin mesure également l’épaisseur des cornées. Le glaucome est plus enclin à se développer lorsque les cornées sont fines. Néanmoins, une cornée fine ne signifie pas la présence d’un glaucome. Le saviez-vous ? Le dépistage Comme les types de glaucome les plus courants peuvent entraîner une perte lente et insidieuse de la vision sur des années, le dépistage précoce de la maladie est extrêmement important. Toutes les personnes à haut risque de glaucome (voir la liste des facteurs de risque) doivent faire un examen ophtalmologique complet tous les 1 à 2 ans.

Traitement du glaucome Médicaments

Parfois, chirurgie Une fois qu’une personne perd la vue à cause d’un glaucome, la perte est définitive. Mais si un glaucome est détecté, un traitement adéquat peut éviter que la perte de la vision ne se poursuive. Par conséquent, l’objectif du traitement du glaucome est de prévenir d’autres dommages du nerf optique et la perte de la vision en abaissant la tension intraoculaire. Le traitement du glaucome doit être pris à vie. Il consiste à abaisser la tension oculaire en augmentant l’écoulement du liquide hors du globe oculaire ou en réduisant la quantité de liquide produit dans ce dernier. Pour certaines personnes qui présentent une tension oculaire élevée sans signe de dommage du nerf optique (glaucomateux « suspectés »), il est possible d’instaurer une surveillance étroite sans traitement. Les médicaments, qui se présentent généralement sous forme de collyres, et la chirurgie sont les principaux traitements du glaucome. Le type et la sévérité du glaucome déterminent le traitement adéquat : La plupart des personnes souffrant de glaucome à angle ouvert réagissent bien aux médicaments utilisés.

Ces médicaments sont également utilisés chez les personnes souffrant de glaucome à angle fermé, mais la chirurgie constitue le traitement principal et non les collyres. Médicaments Les collyres contenant des bêtabloquants (comme le timolol), des composés de prostaglandine, des agonistes alpha-adrénergiques ou des inhibiteurs de l’anhydrase carbonique sont souvent utilisés pour traiter le glaucome. Les médicaments cholinergiques (comme la pilocarpine) étaient utilisés auparavant mais ne le sont plus trop actuellement. Les collyres pour le glaucome sont généralement sûrs mais peuvent entraîner divers effets secondaires. Les personnes doivent les utiliser pendant le restant de leur vie et des contrôles réguliers sont nécessaires pour surveiller la tension oculaire, les nerfs optiques et les champs visuels. Généralement, les médicaments sont utilisés dans un seul œil (ce que l’on appelle essai uni-oculaire) au début ou dans les deux yeux. En présence d’une amélioration dans l’œil traité après 1 à 4 semaines, les deux yeux sont traités. Le glaucome à angle fermé aigu est une urgence médicale et les médecins peuvent utiliser une association de médicaments très puissants et à action rapide pour abaisser promptement la tension oculaire. Les personnes reçoivent plusieurs médicaments en même temps, à commencer par un collyre (comme le timolol, la brimonidine et la pilocarpine). Les médecins administrent ensuite des comprimés d’acétazolamide et des diurétiques, comme la glycérine ou l’isosorbide (voie orale) ou du mannitol (voie intraveineuse) s’ils pensent que l’œil est vulnérable à une tension élevée. Une chirurgie au laser d’urgence est pratiquée dans les deux yeux dès que possible. Les deux yeux sont traités, car l’œil non touché est susceptible de le devenir s’il n’est pas traité. Tableau Médicaments utilisés pour traiter le glaucome Tableau Chirurgie Une intervention chirurgicale peut être nécessaire chez les personnes dont la tension oculaire est extrêmement élevée, dont la tension oculaire n’est pas efficacement contrôlée avec un collyre, qui ne peuvent pas utiliser de collyre, qui développent des effets secondaires insupportables en utilisant un collyre ou qui présentent déjà des dommages sévères du champ visuel à la première consultation médicale. La chirurgie au laser peut être utilisée pour augmenter l’écoulement (trabéculoplastie au laser) chez les personnes souffrant de glaucome à angle ouvert ou pour pratiquer une incision de l’iris (iridotomie périphérique au laser) chez les personnes souffrant de glaucome à angle fermé aigu ou chronique. La chirurgie au laser est pratiquée au cabinet médical ou à l’hôpital ou la clinique. Un collyre anesthésique est utilisé pour éviter la douleur. Les personnes peuvent généralement rentrer chez elles le jour même. Des données suggèrent que, dans le cadre du glaucome à angle ouvert, un traitement par chirurgie laser est au moins aussi efficace que le traitement médicamenteux. Il est acceptable et souvent conseillé d’instaurer un traitement par trabéculoplastie au laser chez les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic. La complication la plus fréquente de la chirurgie au laser du glaucome est une élévation temporaire de la tension oculaire, qui est traitée avec un collyre contre le glaucome. De rares cas de brûlure de la cornée ont été rapportés avec la chirurgie au laser, mais ces brûlures cicatrisent généralement vite. La filtration chirurgicale du glaucome est l’autre intervention utilisée pour traiter le glaucome. La filtration chirurgicale traditionnelle consiste à créer manuellement un nouveau système d’écoulement (trabéculectomie ou shunt tubulaire) pour permettre au liquide de contourner les canaux obstrués ou bouchés et de s’écouler de l’œil. La filtration chirurgicale du glaucome traditionnelle est généralement pratiquée à l’hôpital. Les personnes peuvent généralement rentrer chez elles le jour même. Les techniques impliquant une épaisseur partielle (viscocanalostomie, sclérectomie profonde et canaloplastie) sont d’autres procédures de filtration utilisées pour n’enlever qu’une partie du drain afin d’améliorer l’écoulement du liquide. Ces procédures peuvent être réalisées à l’hôpital ou dans un centre chirurgical ambulatoire. Les personnes peuvent généralement rentrer chez elles le jour même. La filtration par trabéculectomie peut rarement entraîner des infections sévères de l’œil (endophtalmite). La filtration chirurgicale du glaucome peut provoquer une accélération de la croissance de la cataracte, une tension oculaire trop basse ou un gonflement à l’arrière de l’œil. Glaucome secondaire Le traitement du glaucome dû à d’autres troubles dépend de son origine. Pour l’infection ou l’inflammation, un collyre antibiotique, antiviral ou à base de corticoïdes peut être la solution. Une tumeur qui obstrue l’écoulement du liquide doit être traitée, tout comme une cataracte si étendue qu’elle cause une élévation de la tension oculaire. L’ablation d’une telle cataracte peut aider à prévenir le glaucome secondaire, mais peut parfois augmenter la pression intra-oculaire. L’élévation de la tension oculaire due à la chirurgie de la cataracte est traitée avec un collyre contre le glaucome qui réduit la tension oculaire. Si le collyre n’est pas efficace, la filtration chirurgicale du glaucome peut être pratiquée.