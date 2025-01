Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la douleur oculaire et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques d’une douleur oculaire).

Le médecin demande à la personne de lui décrire la douleur, quand celle-ci est apparue, si elle est intense et si regarder dans différentes directions ou cligner des yeux est douloureux. Il cherche à savoir si la personne a déjà ressenti une douleur oculaire, si ses yeux sont sensibles à la lumière, si elle a une vision floue ou une sensation de corps étranger dans l’œil.

Lors de l’examen clinique, le médecin vérifie si la personne a de la fièvre ou une rhinorrhée. Il vérifie si le visage est sensible au toucher.

Le plus important reste l’examen des yeux, notamment la totalité de l’œil, les paupières et le contour de l’œil. Le médecin vérifie

Si les yeux sont rouges ou enflés

La netteté de la vision de la personne à l’aide d’une échelle visuelle standard (acuité visuelle)

Si la personne peut voir avec un champ de vision complet (examen du champ visuel)

Comment réagissent les pupilles à la lumière

Si l’éclairage de l’œil non touché provoque une douleur dans l’œil touché lorsque celui-ci est fermé (ce que l’on appelle une vraie photophobie)

Si le médecin soupçonne la présence d’un corps étranger dans l’œil, mais ne le voit pas, il retournera la paupière pour le rechercher.

Le médecin fera alors un examen à l’aide d’une lampe à fente. La lampe à fente est un instrument qui permet au médecin d’examiner l’œil avec un fort grossissement. Le médecin met une goutte de colorant à la fluorescéine sur la cornée pour voir les égratignures ou certains types d’infections, notamment des ulcères. Le médecin effectue une tonométrie pour mesurer la pression à l’intérieur de l’œil (pression intraoculaire). Il utilise une lampe à fente et/ou un ophtalmoscope (une lampe munie d’une loupe qui éclaire l’arrière de l’œil) pour examiner le cristallin, et il utilise un ophtalmoscope pour examiner l’humeur vitrée (la substance gélatineuse qui remplit le pôle postérieur du globe oculaire), la rétine (la structure de détection de la lumière située à l’arrière de l’œil), le nerf optique, et les veines et artères rétiniennes.

Parfois, les résultats sont utiles pour établir un diagnostic. Une observation particulière ou une association de symptômes peuvent indiquer des troubles particuliers.

Les conclusions du médecin suggèrent ou éliminent également certains types de troubles.