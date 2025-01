University of Texas at Austin Dell Medical School

La cellulite orbitaire est une infection affectant le tissu dans l’orbite ou autour et derrière l’œil.

L’infection peut se propager à l’orbite à partir de sources comme les sinus autour du nez.

Les symptômes incluent douleur, gonflement, rougeur oculaire, fièvre, protrusion de l’œil, troubles de la vision et altération des mouvements de l’œil.

En général, une tomodensitométrie ou une imagerie par résonance magnétique des orbites est effectuée.

Les antibiotiques sont administrés par voie intraveineuse, et la personne est admise à l’hôpital.

(Voir aussi Présentation des maladies de l’orbite.)

La cellulite orbitaire et la cellulite préseptale sont plus fréquentes chez l’enfant. La cellulite préseptale est bien plus fréquente que la cellulite orbitaire. Cependant, la cellulite orbitaire est plus dangereuse.

La cellulite orbitaire est habituellement causée par la propagation de l’infection à l’orbite à partir des sinus autour du nez (sinus nasaux) mais peut aussi se propager à partir d’une infection des dents ou une septicémie. Une morsure d’insecte ou d’animal ou une autre blessure touchant les paupières peut aussi propager l’infection et entraîner la cellulite orbitaire. Un corps étranger dans l’orbite, en particulier s’il est organique (par exemple, bois), peut également provoquer une cellulite orbitaire.

Sans traitement adéquat, la cellulite orbitaire peut provoquer la cécité ainsi qu’une maladie sévère. L’infection peut se propager aux méninges du cerveau et à la moelle épinière, provoquant une méningite. Des caillots sanguins peuvent se former, se propager à partir des veines périorbitaires, jusqu’à une grosse veine de la base du cerveau (sinus caverneux) et provoquer une thrombose du sinus caverneux.

Symptômes de la cellulite orbitaire Les symptômes de la cellulite orbitaire comprennent Douleur

Œil globuleux (exophtalmie)

Œil rouge

Mouvements oculaires diminués

Vision double

Mouvements oculaires douloureux

Gonflement des paupières

Fièvre Cellulite orbitaire Image Photo avec l’aimable permission de James Garrity, MD. L’infection finit par perturber la vision.

Diagnostic de la cellulite orbitaire Tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique

Cultures de sang et prélèvements dans les sinus Habituellement, les médecins diagnostiquent la cellulite orbitaire sans recours aux examens complémentaires. Une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) est généralement utilisée pour confirmer le diagnostic. Cependant, certains examens seront nécessaires pour en déterminer la cause comme l’examen des dents et de la bouche, les radiographies ou la tomodensitométrie (TDM) des sinus nasaux. Souvent, les médecins prélèvent des échantillons des sinus nasaux ainsi que des échantillons de sang qui seront envoyés au laboratoire. Les échantillons sont cultivés (pour faire grandir les micro-organismes) afin de déterminer les bactéries responsables de l’infection, quelles régions sont infectées et quels antibiotiques devraient être utilisés. Les personnes atteintes de cellulite orbitaire doivent faire l’objet d’un examen plus détaillé chez un ophtalmologiste (médecin spécialiste des troubles oculaires).