L’inflammation de l’orbite peut résulter d’une maladie inflammatoire systémique. Parfois, l’inflammation affecte seulement l’orbite. L’inflammation peut être causée par une infection ou un trouble non infectieux. L’inflammation de l’orbite due à une infection qui affecte la paupière, la peau et les tissus autour de l’œil est appelée cellulite préseptale. L’inflammation due à une infection qui affecte le tissu dans l’orbite ou autour et derrière l’œil est appelée cellulite orbitaire. L’inflammation orbitaire non infectieuse a de nombreuses causes. La cause la plus fréquente d’une inflammation non infectieuse de l’orbite est la maladie thyroïdienne de l’œil (également appelée ophtalmopathie basedowienne).

Les maladies inflammatoires systémiques qui affectent l’œil/l’orbite comprennent la granulomatose avec polyangéite (anciennement connue sous le nom de granulomatose de Wegener), dans laquelle on observe une inflammation généralisée des vaisseaux sanguins (appelée vascularite). Une autre inflammation est la maladie orbitaire liée aux IgG4 (voir aussi Maladie liée aux IgG4). Elle peut affecter les mêmes structures que la granulomatose avec polyangéite, mais elle provoque généralement moins de symptômes.

Les maladies inflammatoires qui touchent seulement l’œil comprennent la sclérite, dans laquelle la couche blanche de l’œil (sclère) devient enflammée. Les troubles de la paupière avec inflammation sont présentés ailleurs. Si l’inflammation touche une partie de l’orbite ou toute l’orbite, elle est appelée pseudo-tumeur orbitaire inflammatoire (ce n’est pas vraiment une tumeur ni un cancer) ou inflammation orbitaire non spécifique. L’inflammation de la glande lacrymale, située sur le rebord orbitaire supérieur extérieur (voir le schéma D’où viennent les larmes ?), est appelée dacryoadénite. L’inflammation affectant l’un des muscles qui font bouger l’œil est appelée myosite.