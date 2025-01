Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique, comprenant un examen neurologique et un examen de l’état mental (qui évalue entre autres la capacité d’attention, la mémoire, l’humeur, la capacité à penser de façon abstraite, à suivre des ordres, et à utiliser le langage). Ce qu’il trouve au cours de l’examen des antécédents médicaux et de l’examen clinique évoque souvent une cause possible des changements et les examens pouvant s’avérer nécessaires (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques des changements de personnalité et de comportement).

Les questions portent notamment sur le moment où les symptômes sont apparus. Nombre de troubles mentaux surviennent durant l’adolescence ou avant 30 ans. Si un trouble mental apparaît à un âge moyen ou plus tard, particulièrement en l’absence de déclencheur évident (tel que la perte d’un être cher), la cause sera plus vraisemblablement un trouble physique. Chez les personnes présentant un trouble mental chronique, il est également plus probable qu’un trouble physique s’en trouve à l’origine lorsque les symptômes mentaux évoluent significativement durant l’âge moyen ou plus tard. Si des changements sont apparus récemment et brutalement chez une personne, quel que soit son âge, le médecin pose des questions sur les conditions qui ont pu déclencher ces modifications. Il demande, par exemple, si la personne vient de commencer ou d’arrêter un traitement sur ordonnance ou la consommation de drogues à usage récréatif.

Le médecin se renseigne sur les autres symptômes qui pourraient tendre à indiquer une cause, tels que :

Palpitations : éventuellement une hyperthyroïdie ou bien la consommation ou le sevrage d’une drogue

Tremblements : maladie de Parkinson ou sevrage d’une drogue

Difficulté à marcher ou à parler : sclérose en plaques, maladie de Parkinson, AVC ou intoxication par un opioïde ou un sédatif

Céphalées : infection cérébrale, tumeur cérébrale ou saignement cérébral (hémorragie)

Engourdissement ou picotements : AVC, sclérose en plaques ou carence en vitamine

Il est demandé à la personne si elle a déjà été diagnostiquée et traitée pour un trouble mental ou convulsif. Si elle a été traitée, le médecin lui demande si elle a arrêté de prendre ses médicaments ou si elle en a diminué la dose. Toutefois, étant donné que les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent également développer des troubles physiques, le médecin ne suppose pas automatiquement qu’un comportement anormal nouveau est causé par le trouble mental.

Le médecin pose des questions sur les troubles physiques de la personne (comme le diabète) et sur son mode de vie (sa situation maritale, sa situation professionnelle, son niveau d’instruction, sa consommation d’alcool, de tabac et de drogues à usage récréatif et ses conditions de vie, par exemple). Le médecin demande également si des membres de la famille de la personne ont des troubles physiques susceptibles de provoquer des symptômes mentaux (comme la sclérose en plaques).

Lors de l’examen clinique, le médecin recherche des signes de troubles physiques susceptibles de provoquer des altérations de l’état mental, notamment :

Fièvre et/ou rythme cardiaque rapide (suggérant une infection, un sevrage alcoolique ou la consommation d’amphétamines ou de cocaïne à des doses élevées)

Confusion ou délire (suggérant une intoxication médicamenteuse ou un sevrage)

Des anomalies au cours de l’examen neurologique, comme des difficultés à former des mots ou à comprendre le langage (suggérant éventuellement un trouble cérébral)

La confusion et le symptôme confusionnel résultent plus probablement d’un trouble physique. Les personnes souffrant de troubles mentaux sont rarement confuses ou délirantes (symptôme confusionnel). Toutefois, si nombre de troubles physiques induisant des changements de comportement n’entraînent pas de confusion ni de symptôme confusionnel, ils se trouvent souvent à l’origine d’autres symptômes qui peuvent sembler constituer un trouble mental.

Le médecin demande à la personne de pencher la tête vers l’avant. Si cela est difficile ou douloureux, la cause peut être une méningite. Le médecin regarde si les jambes et l’abdomen ne présentent pas de gonflement, ce qui pourrait résulter d’une insuffisance rénale ou hépatique. En cas de jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, la cause peut être une insuffisance hépatique.

Le médecin peut examiner l’intérieur des yeux de la personne avec un dispositif portable qui ressemble à une lampe de poche (ophtalmoscope). Si le médecin remarque un gonflement d’une partie du nerf optique (œdème papillaire), il se peut que la pression à l’intérieur du crâne soit élevée, et une tumeur ou un saignement dans le cerveau peut être à l’origine des symptômes mentaux.