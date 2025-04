On parle de comportement suicidaire lorsque les personnes :

Se tuent

Tentent de se tuer mais restent en vie

Il faut toujours prendre au sérieux le fait de se sentir suicidaire ou le fait qu’une personne menace ou essaie de se suicider.

Appelez le numéro d’urgence (composez le 112 en France) si :

Vous vous êtes fait du mal ou avez des projets immédiats de tentative de suicide

Vous voyez quelqu’un qui risque de se faire du mal ou de faire du mal aux autres

Continuez de parler à la personne suicidaire d’une voix calme et encourageante jusqu’à l’arrivée des secours.

Aux États-Unis, appelez ou envoyez un SMS au 988 pour être mis(e) en relation avec un conseiller formé du 988 Suicide & Crisis Lifeline (Service national américain d’assistance pour la prévention du suicide) (ou chattez en ligne sur 988lifeline.org) si :

Vous (ou une personne que vous connaissez) avez besoin de soutien pour une crise suicidaire, de santé mentale ou d’usage de substances

Le 988 est gratuit, confidentiel et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez la possibilité de rester anonyme si vous le souhaitez. Un conseiller de crise formé apporte son soutien et partage des ressources, si nécessaire.

Le 988 Suicide & Crisis Lifeline propose des services d’appel de crise en direct en anglais et en espagnol et utilise des services de traduction pour plus de 250 autres langues. Les SMS et le chat sont actuellement uniquement disponibles en anglais.