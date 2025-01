Automutilation non suicidaire (AMNS)

Certains types de psychothérapie

Traitement de tout autre trouble présent

Certains types de psychothérapie peuvent aider les personnes qui s’automutilent. À savoir :

Thérapie cognitivo-comportementale

Thérapie comportementale dialectique

Thérapie de groupe centrée sur la régulation des émotions

La thérapie cognitivo-comportementale aide les personnes à identifier les distorsions de pensées et à comprendre comment elles engendrent des problèmes dans leur vie. L’hypothèse de base est que les sentiments et les comportements de la personne sont déterminés par la façon dont elle interprète ses expériences. À travers l’identification de leurs croyances et suppositions profondes, les personnes peuvent apprendre à voir leurs expériences autrement, ce qui se traduit par une réduction de leurs symptômes et entraîne une amélioration de leurs comportements et émotions.

La thérapie comportementale dialectique consiste en des sessions individuelles et de groupe hebdomadaires pendant un an et met un thérapeute à disposition 24 heures sur 24 par téléphone. Le thérapeute agit comme un entraîneur comportemental. L’objectif est d’aider la personne à trouver les moyens appropriés pour faire face au stress, par exemple un moyen de résister à l’envie de se comporter de manière autodestructrice.

La thérapie de groupe centrée sur la maîtrise des émotions comprend 14 semaines de thérapie de groupe. Elle aide les personnes à prendre conscience de leurs émotions, à les comprendre et les accepter. Cette thérapie aide les personnes à accepter les émotions négatives comme faisant partie intégrante de la vie et donc à ne pas y répondre si intensément et impulsivement.

Aucun médicament n’a été approuvé pour le traitement de l’automutilation non suicidaire. Cependant, certains antidépresseurs, des antipsychotiques récents et la naltrexone sont efficaces chez certaines personnes.

Si les personnes présentent d’autres troubles mentaux (par exemple, dépression, troubles des conduites alimentaires, troubles liés à l’usage de substances ou trouble de la personnalité borderline), ceux-ci sont traités de manière appropriée. Dans la mesure du possible, les personnes doivent être orientées vers un psychiatre. Les rendez-vous de suivi sont essentiels.