Présentation des déficits immunitaires

Les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ont tendance à contracter des infections à répétition. Généralement, les infections respiratoires (telles que les infections des sinus et des poumons) sont les premières à se produire et récidivent souvent. La plupart des personnes développent finalement des infections bactériennes graves, qui persistent, récidivent ou entraînent des complications. Par exemple, un mal de gorge ou un rhume peuvent évoluer en pneumonie. Néanmoins, avoir de nombreux rhumes n’est pas pour autant synonyme de déficit immunitaire. Par exemple, il est plus probable que la cause des infections fréquentes chez les enfants soit une exposition répétée à l’infection à la garderie ou l’école.

Les infections de la bouche, des yeux et du tube digestif sont fréquentes. Un muguet, mycose de la bouche, peut être un signe précoce de déficit immunitaire. Des aphtes peuvent se former dans la bouche. Les personnes peuvent contracter des maladies des gencives chroniques (gingivite) et des infections fréquentes de l’oreille et de la peau. Les infections bactériennes (par exemple, celles à staphylocoques) peuvent entraîner la formation de vésicules remplies de pus (pyoderma). Les personnes atteintes de certains déficits immunitaires peuvent présenter de nombreuses verrues (d’origine virale) visibles, de grande taille.

La plupart des personnes touchées ont de la fièvre et des frissons et perdent leur appétit et/ou du poids.

Elles souffrent de douleurs abdominales, parfois en raison de l’hypertrophie du foie ou de la rate.

Les nourrissons ou les jeunes enfants peuvent souffrir de diarrhées chroniques et ne pas grandir et se développer comme prévu (retard de croissance). Les enfants qui développent des symptômes au cours de la petite enfance sont susceptibles de présenter une immunodéficience plus sévère que ceux dont les symptômes se développent plus tard.

Les autres symptômes varient en fonction de la gravité et de la durée des infections.

L’immunodéficience primitive peut survenir dans le contexte d’un syndrome caractérisé par d’autres symptômes. Ces autres symptômes sont souvent plus facilement identifiés que ceux de l’immunodéficience. Par exemple, le médecin pourra reconnaître le syndrome de DiGeorge parce que les nourrissons atteints ont une implantation basse des oreilles, une petite mâchoire en retrait et des yeux très écartés.

Bien que les personnes présentant une immunodéficience puissent avoir une capacité diminuée à lutter contre les bactéries et les autres substances « étrangères », elles peuvent développer une réponse immunitaire contre leurs propres tissus et développer des symptômes d’une maladie auto-immune.