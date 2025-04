Le lymphome est un cancer qui touche un type de globules blancs appelé lymphocyte. Les lymphocytes et d’autres globules blancs aident l’organisme à combattre les maladies.

Les lymphocytes circulent dans les vaisseaux sanguins et dans le système lymphatique. Le système lymphatique est constitué de ganglions lymphatiques et de vaisseaux lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont de petits organes en forme de haricot qui combattent les maladies et se trouvent dans le cou, l’aine et les aisselles.

Dans un lymphome, les lymphocytes se multiplient de façon incontrôlable et s’accumulent dans les ganglions lymphatiques, et parfois dans le foie, la rate et l’intérieur des os (dans la moelle osseuse).

Les lymphomes non hodgkiniens forment un groupe constitué de nombreux lymphomes différents. Ils peuvent toucher plusieurs types de lymphocytes. Le lymphome de Hodgkin touche un type particulier de lymphocytes.

Les lymphomes non hodgkiniens sont plus fréquents que la maladie de Hodgkin

Les ganglions lymphatiques hypertrophiés sont un symptôme des lymphomes non hodgkiniens - les ganglions lymphatiques enflent, mais ils ne sont généralement pas douloureux.

La personne atteinte peut ressentir de la douleur ou des difficultés à respirer si les ganglions lymphatiques hypertrophiés appuient sur les organes.

Le traitement peut comprendre la radiothérapie, la chimiothérapie, d’autres médicaments appelés anticorps monoclonaux, ou une association de ces traitements.

Les médecins regroupent les lymphomes non hodgkiniens en 2 types principaux :

Les lymphomes indolents , qui progressent lentement

Les lymphomes agressifs, qui progressent rapidement

Les lymphomes indolents sont plus faciles à traiter, et la personne peut vivre avec la maladie pendant de nombreuses années. Mais, il n’est généralement pas possible de guérir les personnes atteintes de ces lymphomes. Les lymphomes agressifs nécessitent un traitement intense, mais peuvent souvent être guéris.

Les lymphomes non hodgkiniens se développent à tout âge.