Le lymphome est un cancer qui touche un type de globules blancs appelé lymphocyte. Les lymphocytes et d’autres globules blancs aident l’organisme à combattre les maladies.

Les lymphocytes circulent dans les vaisseaux sanguins et dans le système lymphatique. Le système lymphatique est constitué de ganglions lymphatiques et de vaisseaux lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont de petits organes en forme de haricot qui combattent les maladies et se trouvent dans le cou, l’aine et les aisselles.

Système lymphatique : Contribue à la défense contre les infections

Dans un lymphome, les lymphocytes se multiplient de façon incontrôlable. Ils s’accumulent dans les ganglions lymphatiques et parfois dans le foie, la rate et les os (moelle osseuse).

Le lymphome de Hodgkin est un type de lymphome qui touche un type particulier de lymphocytes. Les lymphomes non hodgkiniens impliquent d’autres types de lymphocytes.