Chez la plupart des patients atteints de drépanocytose, la rate augmente de volume au cours de l’enfance parce que les globules anormaux sont piégés dans la rate. À l’adolescence, l’organe est lésé au point qu’il finit par s’atrophier et perdre toute activité. Parce que la rate contribue à lutter contre les infections, les personnes atteintes de drépanocytose sont donc plus susceptibles de développer une pneumonie à pneumocoque et d’autres infections. Les infections virales, notamment, peuvent faire diminuer la production des globules rouges, ce qui aggrave encore l’anémie.

Le foie peut augmenter progressivement de volume au cours de la vie (entraînant une lourdeur de la partie supérieure de l’abdomen) et des calculs biliaires se forment à partir des pigments des globules rouges détruits.

Le volume du cœur augmente généralement, diminuant l’efficacité du pompage, entraînant parfois une insuffisance cardiaque. Les souffles au cœur sont fréquents.

Les enfants atteints de drépanocytose ont souvent le tronc court, mais des bras, des jambes, des doigts et des orteils longs. Les troubles osseux et de la moelle osseuse peuvent entraîner des douleurs osseuses, principalement des mains et des pieds. Des accès de douleurs articulaires peuvent se produire, et l’articulation de la hanche peut être lésée au point de nécessiter la pose d’une prothèse.

La mauvaise circulation sous la peau peut créer des ulcères dans les membres inférieurs, en particulier au niveau des chevilles. Les hommes jeunes peuvent souffrir d’érections persistantes, souvent douloureuses (priapisme). Les épisodes de priapisme peuvent endommager le pénis de façon définitive, de sorte que les érections ne peuvent plus se produire. De plus, l’obstruction des vaisseaux peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, qui entraînent des lésions du système nerveux. Chez les adultes âgés enfin, les poumons et les reins peuvent se détériorer.