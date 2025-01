Chez les enfants atteints d’épiglottite, les symptômes se développent soudainement et un rétrécissement fatal du larynx peut survenir quelques heures après l’apparition des symptômes. Les symptômes comprennent

Douleur thoracique sévère

Difficultés à avaler

Douleur à la déglutition

Fièvre

Hypersalivation

Voix étouffée

Comme l’infection est localisée au niveau du rétropharynx, elle n’est pas souvent visible. Lorsque l’œdème glottique commence à obstruer les voies aériennes, les enfants commencent par émettre un petit cri aigu ou un son de halètement pendant qu’ils inspirent (stridor) et ont progressivement de plus en plus de difficultés à respirer. L’affection progresse rapidement.

Chez les adultes atteints d’épiglottite, les symptômes sont similaires à ceux des enfants, comprenant un mal de gorge, de la fièvre, des difficultés de déglutition et un écoulement de salive, mais les symptômes prennent généralement plus de 24 heures pour se développer. Comme les voies respiratoires des adultes sont plus larges, l’obstruction est moins fréquente et moins soudaine. Les voies respiratoires peuvent néanmoins être obstruées et les adultes peuvent décéder si le diagnostic et le traitement sont retardés.

Souvent, chez les enfants et les adultes, il n’y a pas d’inflammation visible dans la gorge. Donc, quand les personnes ont un mal de gorge sévère mais présentent une gorge qui paraît normale, les médecins peuvent suspecter une épiglottite.