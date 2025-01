Douleurs auriculaires

Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Les médecins réalisent ensuite un examen clinique qui met l’accent sur les oreilles, le nez et la gorge. Ce qu’il trouve au cours de l’examen des antécédents médicaux et de l’examen clinique évoque souvent une cause des douleurs d’oreille et les examens pouvant s’avérer nécessaires (voir tableau Certaines causes et caractéristiques des douleurs d’oreille). Les médecins peuvent également réaliser des tests au diapason pour évaluer l’audition.

En plus de la présence de signes d’alerte, un élément important réside dans le fait de savoir si l’examen de l’oreille est normal. Les troubles de l’oreille moyenne et externe provoquent des anomalies qui, lorsqu’elles sont combinées avec les symptômes des personnes et d’autres antécédents médicaux, suggèrent généralement une cause.

Les personnes dont l’examen de l’oreille est normal peuvent avoir des douleurs d’oreille dues à une autre raison, comme une amygdalite. Si aucune anomalie n’est trouvée lors de l’examen de l’oreille, mais que les personnes ont des douleurs chroniques, les médecins suspectent parfois qu’un trouble de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) est à l’origine des douleurs d’oreille. Cependant, les personnes atteintes de douleurs chroniques doivent avoir un examen complet de la tête et du cou (y compris un examen par fibre optique) pour écarter un cancer ou une tumeur dans les voies nasales et la partie supérieure de la gorge (nasopharynx).