Le zona auriculaire est l’infection par le virus du zona des groupes de cellules nerveuses (ganglions) qui contrôlent les nerfs responsables de l’audition et de l’équilibre (8e nerf crânien) et des mouvements du visage (7e nerf crânien).

Le zona est une infection due à une réactivation du virus varicelle-zona, qui cause la varicelle. Après un épisode de varicelle, le virus sommeille dans les racines nerveuses et peut être réactivé, en descendant les fibres nerveuses jusqu’à la peau, où il provoque des lésions douloureuses. Le plus souvent, la cause de la réactivation est inconnue, mais parfois celle-ci survient lorsque le système immunitaire est affaibli, par exemple, par un cancer, le SIDA ou certains médicaments.

Le zona auriculaire survient lorsque le virus du zona est réactivé dans les 7e (facial) et 8e (auditif ou vestibulocochléaire) nerfs crâniens. Le 7e nerf crânien contrôle certains muscles du visage. Le 8e nerf crânien contrôle l’audition et l’équilibre.

(Voir aussi Présentation de l’oreille interne.)

Symptômes du zona auriculaire Symptômes du zona auriculaire : Douleur auriculaire sévère

Des cloques remplies de liquide (vésicules) à l’extérieur de l’oreille (pavillon) et dans le conduit auditif

Paralysie passagère ou permanente d’un côté du visage (tout comme dans la paralysie de Bell)

Vertiges (impression de se déplacer ou d’avoir la tête qui tourne) durant plusieurs jours à plusieurs semaines

Perte auditive, qui peut être permanente ou qui peut disparaître partiellement ou totalement

Rarement, céphalées, confusion ou raideur de la nuque Parfois, d’autres nerfs crâniens sont touchés.

Diagnostic du zona auriculaire Examen clinique

Parfois, analyses biologiques du liquide issu des vésicules

Parfois, imagerie par résonance magnétique (IRM) Les médecins basent généralement leur diagnostic de zona auriculaire sur les résultats de l’examen clinique. Parfois, les médecins font des prélèvements sur les vésicules pour les examiner au microscope et les mettre en culture. Une IRM peut également être réalisée pour s’assurer que les symptômes ne sont pas causés par une autre affection.