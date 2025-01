Les personnes atteintes d’otite externe maligne ont souvent des douleurs auriculaires sévères (souvent aggravées la nuit), un écoulement nauséabond des oreilles, du pus et des débris dans le conduit auditif, et généralement un déficit de l’audition. Dans les cas sévères, la paralysie des nerfs du visage et de la tête peut survenir à mesure que l’infection s’étend le long de la base du crâne.