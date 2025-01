Infection du conduit auditif (otite du baigneur)

Examen par le médecin du conduit auditif

Parfois, mise en culture d’un échantillon prélevé dans le conduit auditif

Les médecins basent leur diagnostic d’infection du conduit auditif sur les symptômes et un examen du conduit auditif. Lorsque les médecins observent le conduit auditif à l’aide d’un otoscope (appareil qui permet de voir le conduit auditif externe et le tympan), la peau du conduit apparaît rouge et gonflée et peut être criblée de pus et de débris. Une infection causée par un champignon est diagnostiquée en réalisant un examen ou une culture (un échantillon de pus et de débris est cultivé en laboratoire pour identifier les micro-organismes présents). Parfois, des spores fongiques sont visibles dans le conduit auditif.