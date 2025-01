Les symptômes de la polyneuropathie peuvent apparaître soudainement (aigus, survenant en quelques jours à quelques semaines) ou se développer lentement et sur une période prolongée (chronique, survenant sur des mois ou des années) selon la cause.

Les polyneuropathies aiguës (comme dans le syndrome de Guillain-Barré ou avec les toxines) apparaissent souvent soudainement au niveau des deux jambes et progressent rapidement vers les bras. Les symptômes comprennent une faiblesse musculaire et des sensations de picotements, voire une perte de sensibilité. Les muscles qui contrôlent la respiration peuvent être touchés, entraînant une insuffisance respiratoire.

De nombreuses polyneuropathies chroniques affectent principalement les sensations. Souvent, les pieds sont touchés les premiers, plus rarement les mains. Une sensation de picotements, d’engourdissement, une douleur avec sensation de brûlure et une perte du sens de vibration et de position (incapacité de déterminer la position des bras et des jambes dans l’espace) sont les symptômes les plus classiques. La perte du sens de position entraîne une instabilité à la marche et à la position debout. Par conséquent, les muscles ne peuvent pas être utilisés. Finalement, ils peuvent s’affaiblir et s’atrophier. Les muscles peuvent ensuite se raidir et se raccourcir de façon permanente (contractures).

La neuropathie diabétique provoque habituellement des picotements douloureux ou des sensations de brûlure au niveau des mains et des pieds, une affection appelée polyneuropathie distale. La douleur est souvent plus forte la nuit et peut être aggravée par le contact ou par les changements de température. Les patients peuvent perdre la sensibilité thermique (c’est-à-dire la sensibilité au chaud et au froid) et le sens de la douleur, ce qui a pour conséquence des brûlures et des plaies ouvertes induites par des pressions prolongées ou d’autres traumatismes. La perte du sens de la douleur, qui est un signe d’alarme utile lors de l’activité physique, peut entraîner des lésions articulaires. Ce type de lésion articulaire est appelée arthropathie neurogène (articulations de Charcot).

La polyneuropathie touche souvent les nerfs du système nerveux autonome, qui contrôle les fonctions involontaires de l’organisme (comme la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la digestion, la salivation et la miction). Les symptômes caractéristiques sont la constipation, des dysfonctionnements sexuels et des fluctuations de la tension artérielle, responsable notamment d’une chute soudaine de la tension artérielle lors du passage en position debout (hypotension orthostatique). La peau peut devenir pâle et sèche et la transpiration est réduite. Beaucoup moins souvent, on observe une perte de contrôle du sphincter ou de la vessie, entraînant une incontinence fécale ou urinaire.

Les sujets qui souffrent de polyneuropathie héréditaire (comme la maladie de Charcot-Marie-Tooth) peuvent présenter des orteils en marteau, des pieds creux et une colonne courbée (scoliose). Les troubles de la sensibilité et la faiblesse musculaire peuvent être modérés. Les personnes atteintes de symptômes légers peuvent parfois ne pas prêter attention aux symptômes ou les considérer comme peu importants. D’autres personnes sont sévèrement affectées.

Le degré de rétablissement de la personne dépend de la cause de la polyneuropathie.