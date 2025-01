Présentation des céphalées

Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par le médecin pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la douleur et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques des céphalées).

Le médecin pose des questions sur les caractéristiques des céphalées :

Quelle est leur fréquence ?

Depuis combien de temps durent-ils ?

Où se situe la douleur ?

Quel est leur degré d’intensité ?

De quel type de douleur s’agit-il (par exemple, pulsatile, diffuse ou comme un coup de poignard) ?

Y a-t-il des symptômes qui les accompagnent ?

Quelle est la durée avant qu’une céphalée soudaine atteigne son intensité maximale ?

Ce qui déclenche les céphalées (par exemple, si elles surviennent uniquement en position debout), ce qui les aggrave et ce qui les soulage

Les autres questions peuvent comprendre :

La personne a-t-elle déjà eu des céphalées auparavant ?

Les céphalées récidivent-elles et, le cas échéant, quand ont-elles commencé et à quelle fréquence se produisent-elles ?

La céphalée en cours est-elle identique ou différente des céphalées précédentes ?

Le médecin pose aussi des questions sur les facteurs de risque des céphalées. À savoir :

Si les personnes prennent ou ont arrêté de prendre certains médicaments ou certaines substances (en particulier si elles ingèrent trop de caféine ou arrêtent la caféine)

Si elles ont un trouble qui pourrait être à l’origine des céphalées

Si des membres de leur famille ont des céphalées sévères

Si elles ont eu une blessure à la tête récente

Si elles ont récemment subi une ponction lombaire

Il est possible de réfléchir à la façon de répondre aux questions précédentes et de noter les réponses avant de se rendre chez le médecin. Parfois, les médecins demandent aux personnes de remplir un questionnaire sur les céphalées qui contient la plupart des questions pertinentes. Les personnes peuvent remplir le questionnaire avant leur visite et apporter les résultats. Le fait de disposer de ces informations écrites peut permettre d’économiser du temps et faciliter l’évaluation.

Un examen clinique général est réalisé. Il se concentre sur la tête et le cou et sur le cerveau, la moelle épinière et la fonction nerveuse (examen neurologique). Un examen oculaire est parfois également réalisé.