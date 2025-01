Les articulations temporo-mandibulaires sont les zones de jonction entre l’os temporal, qui est un os crânien, et la mâchoire inférieure (mandibule). Il existe deux articulations temporo-mandibulaires, une de chaque côté, juste devant des oreilles. Des ligaments, des tendons et des muscles soutiennent les articulations et permettent les mouvements mandibulaires.

Les troubles temporo-mandibulaires (TTM) sont provoqués par des problèmes relatifs aux muscles masticateurs ou aux articulations des mâchoires ou aux tissus fibreux qui les relient.

Les personnes peuvent souffrir de céphalées et d’hypersensibilité au niveau des muscles masticateurs ou entendre des craquements/claquements des articulations de la mâchoire.

Les médecins ou les dentistes peuvent généralement diagnostiquer ces troubles à l’aide des antécédents et d’un examen clinique, mais un examen par imagerie s’avère parfois nécessaire.

Le traitement implique généralement des mesures d’auto-assistance et des mesures dictées par le médecin, un traitement avec un appareil dentaire (gouttière) et un soulagement de la douleur.

L’articulation temporo-mandibulaire (ATM) est l’une des articulations les plus complexes de l’organisme : Elle s’ouvre et se ferme comme une charnière, en glissant en avant, vers le bas, en arrière et latéralement. Au cours de la mastication, elle supporte une énorme pression, en fonction de la position et de l’état de santé des dents supérieures et inférieures, qui agissent comme un arrêt de porte lorsque les articulations se ferment. L’ATM comprend un morceau de tissu fibreux dense appelé disque articulaire. Celui-ci sert d’amortisseur entre le crâne et la mandibule en les empêchant de frotter l’un contre l’autre.

Les TTM, autrefois appelés les troubles de l’ATM, surviennent le plus souvent chez les femmes au début de la vingtaine et entre 40 et 50 ans. Dans de rares cas, des enfants naissent avec des malformations de l’ATM. Les TTM sont caractérisés par des problèmes relatifs aux articulations, aux muscles ou aux bandes de tissu fibreux qui les relient (fascia).

La luxation de la mâchoire, qui est une urgence dentaire, se caractérise par une bouche grande ouverte et une douleur qui rend difficile le retour à une position fermée de la bouche (dents serrées).

Causes des troubles temporo-mandibulaires Dans la plupart des cas, la cause des troubles temporo-mandibulaires (TTM) est une association de tensions musculaires et d’anomalies anatomiques articulaires. Il existe parfois un facteur psychologique, ainsi que d’autres facteurs. Le serrement et le grincement des dents (bruxisme), des affections systémiques (par exemple, ostéopénie, maladies auto-immunes, maladies du tissu conjonctif ou maladies osseuses génétiques), des infections, des lésions, des dents mal alignées et même le fait de mâcher constamment des chewing-gums peuvent provoquer des symptômes. Causes spécifiques : Fatigue et sollicitation excessive des muscles, entraînant un syndrome douloureux myofascial temporo-mandibulaire

Luxation de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM)

Arthrite

Ankylose

Hypermobilité Syndrome douloureux myofascial temporo-mandibulaire Le syndrome douloureux myofascial temporo-mandibulaire est l’affection la plus fréquente de la région temporo-mandibulaire. Des douleurs musculaires, une crispation de la mâchoire et une ouverture limitée de la bouche apparaissent, ainsi que des céphalées et des douleurs dans d’autres zones de la tête et du cou. Les douleurs sont principalement causées par une fatigue ou une surutilisation des muscles, parfois par le fait de serrer ou de grincer des dents pendant l’éveil ou le sommeil en raison d’un stress psychologique ou lié au sommeil. La force exercée lors du serrement et du grincement des dents durant le sommeil est beaucoup plus importante que le serrement et le grincement lors de la veille. Les douleurs peuvent également être provoquées par une blessure à la tête ou au cou, des troubles du sommeil, des problèmes de mauvais alignement des dents supérieures et inférieures, voire des maux de dents. L’ATM peut être normale. Le syndrome douloureux myofascial temporo-mandibulaire est plus fréquent chez les femmes et touche généralement les femmes au début de la vingtaine et celles qui approchent la ménopause ou qui entrent en ménopause. Articulation temporo-mandibulaire Luxation de l’articulation temporo-mandibulaire Dans la forme la plus fréquente du dérangement interne de l’ATM, le disque à l’intérieur de l’articulation est déplacé en avant (en position antérieure) de sa position normale. Le disque peut être déplacé lorsque les ligaments qui le maintiennent en place sont allongés ou, souvent, étirés en raison d’une lésion de l’articulation (entorse ligamentaire). Le dérangement interne de l’ATM peut être réductible ou non. La réduction signifie que les parties d’une articulation sont revenues à leurs positions normales. Le déplacement réductible du disque est plus fréquent que le déplacement non réductible et survient chez environ un tiers de la population adulte. Dans la luxation réductible, le disque n’est déplacé en avant de sa position normale que bouche fermée. Dès que la bouche s’ouvre et que la mandibule s’avance, le disque glisse en arrière et reprend sa position normale, fréquemment en produisant un claquement ou un craquement. Lorsque la bouche se ferme, le disque se déplace à nouveau en avant. Dans le dérangement interne de l’ATM non réductible, le disque ne revient jamais en arrière dans sa position normale, et le degré d’ouverture de la bouche est limité. Le dérangement de l’ATM peut provoquer une inflammation autour de l’articulation (capsulite). Le dérangement interne de l’ATM peut être douloureux ou non. Arthrite Les arthrites de l’articulation temporo-maxillaire peuvent être secondaires à de l’arthrose, à une polyarthrite rhumatoïde, à une arthrite infectieuse ou à des traumatismes, en particulier ceux qui entraînent un saignement dans l’articulation. Ces traumatismes sont assez fréquents chez les enfants qui reçoivent un coup directement sur le menton ou sur le côté. L’arthrose, qui est un type d’arthrite dans laquelle le cartilage articulaire dégénère, est plus fréquente chez les personnes de plus de 50 ans. L’arthrose de l’ATM peut se produire lorsque le disque de fibrocartilage à l’intérieur de l’articulation est déplacé ou présente des trous, ce qui entraîne une modification de la forme de l’os de l’articulation dans un contexte d’altérations dégénératives. La polyarthrite rhumatoïde, maladie dans laquelle l’organisme attaque ses propres cellules (maladie auto-immune) et provoque une inflammation, touche l’articulation temporo-mandibulaire chez seulement 17 % des personnes souffrant de ce type d’arthrite. L’articulation temporo-mandibulaire fait habituellement partie des dernières articulations à être affectées par la polyarthrite rhumatoïde. L’arthrite infectieuse est due à une infection qui s’est propagée à partir d’une région voisine de la tête ou du cou ou qui a été transportée par la circulation sanguine jusqu’à l’articulation depuis une autre partie de l’organisme. L’arthrite traumatique, qui est une arthrite provoquée par un traumatisme (comme lorsqu’on tire très fort sur la mandibule au cours d’une extraction dentaire difficile), est rare. Ankylose L’ankylose est la perte de mouvements articulaires due à une fibrose (tissu cicatriciel) ou à une fusion osseuse entre les surfaces articulaires ou à une calcification (dépôt de calcium dans les tissus de l’organisme) des ligaments de l’articulation. Elle résulte le plus souvent d’un traumatisme ou d’une infection, mais elle peut se présenter à la naissance ou être due à une polyarthrite rhumatoïde. Hypermobilité L’hypermobilité (jeu de la mandibule) survient lorsque les ligaments qui maintiennent les articulations sont excessivement allongés, comme s’ils étaient désarticulés. Dans l’hypermobilité, la luxation est habituellement due à la forme des articulations, à l’élongation des ligaments (laxité) et à la tension musculaire. La luxation peut être le résultat d’une ouverture excessive de la bouche ou d’un traumatisme au niveau de la mandibule.

Symptômes des troubles temporo-mandibulaires Les symptômes des troubles temporo-mandibulaires (TTM) comprennent des céphalées, une hypersensibilité des muscles masticateurs, des claquements ou craquements, ou un blocage des articulations. La douleur semble parfois se situer près de l’articulation plutôt qu’à l’intérieur. Les troubles temporo-mandibulaires peuvent être la cause de maux de tête chroniques qui ne répondent pas aux traitements médicaux habituels. D’autres symptômes comprennent une douleur ou une raideur du cou et des épaules, des vertiges, des douleurs aux oreilles ou des sensations d’oreilles bouchées, et des troubles du sommeil. Les personnes qui souffrent de troubles temporo-mandibulaires ont des difficultés à ouvrir grand la bouche. Par exemple, la plupart des personnes ne présentant pas de troubles temporo-mandibulaires peuvent placer le bout de leur index, de leur majeur et de leur annulaire tenus ensemble et placés horizontalement dans l’espace compris entre les dents supérieures et inférieures sans forcer. Chez les personnes présentant des troubles temporo-mandibulaires (sauf en cas d’hypermobilité), cet espace est le plus souvent nettement inférieur. Syndrome douloureux myofascial temporo-mandibulaire Les personnes atteintes du syndrome douloureux myofascial temporo-mandibulaire (anciennement connu sous le nom de syndrome de l’articulation temporo-mandibulaire [ATM] ou de dysfonctionnement de l’ATM) peuvent ressentir de la douleur, de la fatigue et une tension sur les côtés du visage au réveil ou après des périodes de stress au cours de la journée. Le serrement et le grincement des dents pendant la nuit, ainsi que les troubles respiratoires du sommeil, comme l’apnée obstructive du sommeil, peuvent entraîner des céphalées au réveil, qui peuvent diminuer lentement au cours de la journée. Certaines personnes ont toutefois des symptômes alors qu’elles sont éveillées, notamment des céphalées, si elles continuent de serrer les dents et de grincer des dents pendant leurs heures d’éveil. Lorsque l’on ouvre la bouche, la mandibule peut se déplacer légèrement (déviation) d’un côté ou de l’autre et ne pas s’ouvrir entièrement. Les muscles masticateurs sont habituellement douloureux et hypersensibles à la palpation. De petits points ou nœuds dans les muscles (appelés points de déclenchement) sont sensibles et peuvent, lorsque l’on appuie dessus, provoquer une douleur projetée à d’autres endroits de la tête et du cou. Luxation de l’articulation temporo-mandibulaire La luxation réductible du disque articulaire antérieur entraîne habituellement un bruit ou un claquement au niveau de l’articulation lors de l’ouverture de la bouche ou du déplacement latéral de la mandibule. Ces bruits peuvent être parfois perçus par d’autres personnes. Chez de nombreuses personnes, ces bruits articulaires constituent les seuls symptômes. Cependant, certaines personnes ressentent également des douleurs, surtout lorsqu’elles mâchent des aliments durs. Chez un petit pourcentage de personnes, ces bruits s’aggravent jusqu’au blocage articulaire. La luxation de l’articulation interne relative au déplacement du disque articulaire antérieur sans réduction n’entraîne pas de bruit mais rend difficile une grande ouverture de la bouche. Elle provoque généralement des douleurs et la sensation que l’articulation est déplacée. En général, ce type de luxation articulaire apparaît soudainement chez les personnes dont les articulations craquaient précédemment en permanence (déplacement du disque antérieur avec réduction). Parfois, les personnes découvrent qu’elles ne peuvent plus ouvrir entièrement la mâchoire au moment du réveil. Après 6 à 12 mois, la douleur peut diminuer d’intensité, et la limitation de l’amplitude d’ouverture de la bouche peut disparaître. Arthrite Dans l’arthrose, qui se produit surtout lorsque le disque est déplacé ou perforé, la personne ressent et entend souvent une sensation de craquement au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire lorsqu’elle ouvre et ferme la bouche. Une raideur, une douleur légère ou une combinaison de ces symptômes peut survenir. En cas d’arthrose grave, le condyle mandibulaire s’aplatit et la personne ne peut plus ouvrir grand la bouche. Il est possible que la mandibule se déplace vers le côté atteint et que la personne ne puisse pas la repositionner correctement. La personne peut remarquer un changement d’alignement des dents supérieures et inférieures du côté non affecté. La polyarthrite rhumatoïde provoque des douleurs, un gonflement de l’articulation temporo-mandibulaire, ainsi qu’une limitation des mouvements de la mâchoire. Elle touche habituellement les deux articulations temporo-mandibulaires de façon presque identique, ce qui survient rarement dans les autres troubles temporo-mandibulaires (TTM). En présence d’arthrite rhumatoïde grave, surtout chez les enfants, les condyles mandibulaires peuvent être détruits et se raccourcir, entraînant une déformation du visage. Cette atteinte peut entraîner un mauvais alignement rapide, partiel ou complet, des dents supérieures et inférieures. Bien que cela soit rare, si la lésion est sévère, les os de l’articulation peuvent finir par fusionner (ankylose). Une arthrite infectieuse peut être évoquée quand la région en regard et autour de l’articulation temporo-mandibulaire est enflammée et quand les mouvements mandibulaires sont douloureux et limités. L’arthrite traumatique provoque douleur et sensibilité au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire, ainsi qu’une limitation des mouvements de la mâchoire. Ankylose Habituellement, la fusion des ligaments et de l’os autour de l’articulation (ankylose extra-articulaire) n’est pas douloureuse, mais l’ouverture de la bouche peut être limitée à 2,5 centimètres ou moins. La fusion des os au niveau de l’articulation (ankylose intra-articulaire) provoque des douleurs et une limitation plus importante des mouvements mandibulaires. Hypermobilité En cas d’hypermobilité, la mandibule peut glisser en avant, sortir complètement hors de sa cavité (luxation) et provoquer des douleurs et une impossibilité de fermer la bouche. La luxation peut se produire soudainement et se répéter.

Diagnostic des troubles temporo-mandibulaires Examen mené par le dentiste ou le médecin

Parfois, examens d’imagerie

Pour l’arthrite infectieuse, aspiration du liquide

Parfois, polysomnographie (étude du sommeil) Le dentiste ou le médecin établit pratiquement toujours un diagnostic de trouble temporo-mandibulaire à partir des antécédents médicaux et dentaires de la personne et de son examen clinique. Une partie de l’examen nécessite de palper délicatement les côtés du visage ou de placer le petit doigt dans l’oreille de la personne, en pressant doucement en avant lors de l’ouverture et de la fermeture de la mâchoire et d’écouter et de sentir des bruits de déclics, de craquements ou de claquements. Le médecin peut également palper les muscles masticateurs pour rechercher une douleur ou une hypersensibilité et observe si la mandibule dévie lorsque la personne serre les dents. Il est demandé à la personne d’ouvrir la bouche au maximum sans qu’elle ne ressente aucune gêne. Une personne dans la moyenne peut ouvrir la bouche d’au moins 4 centimètres. Si le médecin suspecte une luxation du disque articulaire, d’autres explorations pourront être réalisées. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est actuellement la norme par laquelle le médecin évalue s’il y a luxation du disque articulaire ou détermine la raison pour laquelle la personne ne répond pas au traitement. Le médecin suspecte une arthrose lorsqu’un craquement/claquement est audible lors de l’ouverture de la bouche (crépitation neigeuse). Des radiographies et/ou une tomodensitométrie (TDM) peuvent confirmer ce diagnostic. Une arthrite infectieuse peut être suspectée quand la région en regard et autour de l’articulation temporo-mandibulaire est enflammée et quand les mouvements de l’articulation sont douloureux et limités. De plus, la présence d’une infection dans une autre partie de l’organisme constitue un indice en faveur de ce diagnostic. Pour confirmer le diagnostic d’arthrite infectieuse, le médecin peut insérer une aiguille dans l’articulation temporo-mandibulaire et en extraire du liquide (aspiration), qui est analysé à la recherche de bactéries. En cas d’hypermobilité, l’amplitude d’ouverture de la bouche est supérieure à trois doigts. La mandibule peut présenter des luxations chroniques. En cas d’ankylose, l’amplitude d’ouverture de la bouche est notablement diminuée. Si les symptômes de douleur et de contraction musculaires continuent, les médecins peuvent prévoir un test visant à déceler un éventuel trouble du sommeil. Ce test est appelé polysomnographie.