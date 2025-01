Accidents ischémiques transitoires (AIT)

Les personnes peuvent recevoir un médicament pour réduire le risque de coagulation du sang (médicament antiplaquettaire ou anticoagulant).

La prise d’un médicament antiplaquettaire, comme l’aspirine, un comprimé combinant de l’aspirine à faible dose et du dipyridamole, le clopidogrel, ou un comprimé combinant du clopidogrel et de l’aspirine, réduit le risque de formation de caillots et d’AIT ou d’AVC ischémique. Les médicaments antiplaquettaires empêchent l’agrégation des plaquettes et la formation de caillots. (Les plaquettes sont de minuscules cellules sanguines qui permettent au sang de coaguler pour arrêter le saignement en cas de lésion vasculaire.)

La prise simultanée de clopidogrel et d’aspirine semble davantage réduire le risque de futurs AVC que la prise d’aspirine seule, mais uniquement au cours des 3 mois suivant l’AVC. Après cela, l’association ne présente aucun avantage par rapport à la prise d’aspirine seule. En outre, la prise simultanée de clopidogrel et d’aspirine accroît légèrement le risque de saignement.

Si un caillot sanguin en provenance du cœur est responsable de l’AIT, des anticoagulants, comme la warfarine, sont administrés pour diminuer la capacité de coagulation du sang. Le dabigatran, l’apixaban et le rivaroxaban sont des anticoagulants plus récents que l’on utilise souvent pour remplacer la warfarine. Ces anticoagulants récents sont plus pratiques à utiliser car, contrairement à la warfarine, ils ne requièrent pas une surveillance continue par analyses de sang pour déterminer le temps qu’il faut pour que le sang coagule. En outre, ils ne sont pas affectés par les aliments et sont peu susceptibles d’interagir avec les autres médicaments. Cependant, les nouveaux anticoagulants présentent certains inconvénients. Le dabigatran et l’apixaban doivent être pris deux fois par jour. (La warfarine est prise une fois par jour.) En outre, les personnes ne doivent oublier aucune dose de ces médicaments plus récents pour qu’ils soient efficaces, et ces médicaments sont significativement plus chers que la warfarine.