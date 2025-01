Tomodensitométrie (TDM) ou parfois coloscopie

Le médecin peut suspecter une colite ischémique devant des symptômes de douleur et de saignement, notamment chez les plus de 60 ans. Il est important pour les médecins de différencier la colite ischémique de l’ischémie mésentérique aiguë, une affection plus dangereuse dans laquelle le flux sanguin irriguant une partie de l’intestin peut devenir complètement et définitivement bloqué.

En général, les médecins effectuent une TDM ou parfois également une coloscopie (examen du gros intestin au moyen d’une sonde d’observation souple) pour distinguer la colite ischémique d’autres formes d’inflammation, comme une infection ou une maladie inflammatoire chronique de l’intestin.