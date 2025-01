Présentation de l’anus et du rectum

Examen clinique

Anuscopie ou sigmoïdoscopie

Parfois, une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM)

Pour diagnostiquer les troubles de l’anus et du rectum, le médecin inspecte la peau périanale, à la recherche de toute anomalie. Il examine le rectum par toucher rectal, après avoir mis des gants. Chez les femmes, cette procédure est souvent associée au toucher vaginal (voir Examen gynécologique). Le médecin examine également souvent l’abdomen.

Le médecin examine ensuite l’anus et le rectum avec une sonde d’observation rigide (anuscope ou proctoscope) d’une longueur de 7 à 25 centimètres environ. Une sonde souple et plus longue (sigmoïdoscope) peut ensuite être introduite pour que le médecin puisse observer jusqu’à 61 centimètres ou plus du gros intestin.

En général, l’anuscopie ou la sigmoïdoscopie (voir Endoscopie) est inconfortable, mais pas douloureuse. Toutefois, si la zone à l’intérieur ou autour de l’anus est douloureuse en raison d’une anomalie pathologique, le médecin peut appliquer une pommade anesthésiante (telle que de la lidocaïne) ou administrer un anesthésique local, régional, voire général, avant de procéder à l’examen. Un lavement évacuateur est parfois effectué avant la sigmoïdoscopie pour libérer la partie inférieure du gros intestin des selles.

Au cours de l’examen, des fragments de tissus et des échantillons des selles peuvent être prélevés pour d’ultérieurs examens histologiques et des cultures bactériennes.

Un examen en TDM ou IRM peut également être réalisé.