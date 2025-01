Syndrome du muscle releveur

Le spasme musculaire provoque une douleur généralement sans lien avec la défécation. Habituellement, la douleur dure moins de 20 minutes. La douleur peut être brève et intense où se manifester par une gêne rectale diffuse et haute. Elle peut apparaître spontanément ou survenir au passage en position assise et peut réveiller la personne. Cette dernière peut avoir la sensation que la douleur serait soulagée par des flatulences ou l’exonération.

Dans les cas sévères, la douleur peut perdurer plusieurs heures et récidiver fréquemment.

Le patient peut avoir subi diverses opérations rectales infructueuses pour soulager ces symptômes.