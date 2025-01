Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

La maladie pilonidale est un trouble qui survient quand un poil pousse dans la peau de la partie supérieure du sillon interfessier.

Ce trouble se produit lorsque des poils au niveau des fesses poussent dans la peau.

Si une infection se développe, les symptômes incluent : douleur, rougeur et gonflement, et parfois pus.

Le diagnostic repose sur un examen.

Le traitement inclut des mesures visant à retirer les abcès et les sinus, et à réparer les kystes.

(Voir aussi Présentation de l’anus et du rectum.)

La maladie pilonidale survient le plus souvent chez les hommes jeunes, blancs et poilus, mais elle peut également se manifester chez les femmes.

Pour des raisons inconnues, il arrive qu’un poil provoque une irritation et grandisse dans la peau, entraînant la formation d’une cavité pouvant contenir des poils. Ce type de cavité est appelé kyste pilonidal et se forme généralement en haut du sillon interfessier. Un kyste pilonidal peut ne provoquer aucun symptôme ou peut s’infecter et entraîner une douleur.

Si une infection entraîne une collection de pus, on parle alors d’abcès pilonidal. Un abcès pilonidal provoque une douleur, une rougeur et un gonflement. Il arrive que du pus s’écoule spontanément de l’abcès.

Un sinus pilonidal est une plaie suppurante chronique de ce même site.

Kyste pilonidal Cacher les détails Cette photo montre des kystes pilonidaux au niveau du sillon interfessier. IRAND/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnostic de la maladie pilonidale Examen clinique Pour distinguer la maladie pilonidale d’autres infections, le médecin recherche des fossettes, de petits orifices situés dans ou à proximité de la zone infectée.