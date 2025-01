Fistule anorectale

Examen clinique

Parfois, anuscopie, sigmoïdoscopie ou coloscopie

Le médecin peut souvent observer une ou plusieurs ouvertures d’une fistule, ou la ressentir en dessous de la surface.

Une sonde peut être introduite pour déterminer la profondeur et la direction de la fistule. Après insertion d’un anuscope (une sonde courte et rigide) dans le rectum et exploration avec la sonde, le médecin peut localiser l’ouverture interne de la fistule. L’inspection avec un sigmoïdoscope (voir Endoscopie), une sonde d’observation beaucoup plus longue qu’un endoscope, aide aussi le médecin à localiser l’ouverture interne de la fistule et à déterminer si le trouble est provoqué par un cancer, la maladie de Crohn ou une autre maladie. Une coloscopie est réalisée si le médecin soupçonne une maladie de Crohn (voir Diagnostic de la maladie de Crohn).