Diverticulose du côlon

La cause de la diverticulose est inconnue, mais peut être liée au régime alimentaire, à un mode de vie sédentaire, à l’obésité, au tabagisme et à la prise de certains médicaments.

Les spasmes de la couche musculaire de l’intestin constitueraient une autre cause du développement des diverticules.

En présence de symptômes, on préconise un régime riche en fibres et des laxatifs de lest, mais parfois la présence de saignements nécessite une coloscopie, voire une intervention chirurgicale.