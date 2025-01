L’intestin est le long tube du système digestif qui digère les aliments et absorbe les nutriments. Il existe un gros intestin et un intestin grêle. Le gros intestin (côlon) relie l’intestin grêle au rectum (la poche située à l’extrémité du gros intestin, où les selles sont stockées jusqu’à ce qu’elles soient expulsées). De petits sacs ou poches (diverticules) peuvent se former dans le gros intestin, cela porte le nom de diverticulose. Ils résultent probablement d’une pression élevée dans l’intestin.

Qu’est-ce que la diverticulite ? La diverticulite est une complication de la diverticulose. La diverticulose est une inflammation des diverticules. Les symptômes comprennent une douleur dans le quadrant inférieur gauche du ventre, une sensibilité et de la fièvre.

La diverticulite est diagnostiquée par TDM

Le traitement comprend du repos, un régime liquide, et des antibiotiques.

Si la personne présente des symptômes sévères, une hospitalisation et parfois une chirurgie peuvent être nécessaires. Gros intestin avec des diverticules

Quelles sont les causes de la diverticulite ? La diverticulite survient chez des personnes atteintes de diverticulose, une affection caractérisée par la formation de sacs ou poches dans le gros intestin. La cause exacte n’est pas véritablement connue. Parfois, des selles et des bactéries se retrouvent emprisonnées dans l’un de ces sacs (diverticules), ce qui provoque une inflammation et une infection. La diverticulite survient généralement dans la partie la plus inférieure du gros intestin.

Elle tend à être plus grave chez les personnes âgées et chez les personnes qui prennent des corticoïdes. Les personnes présentant une diverticulose ont un risque accru de développer une diverticulite dans les cas suivants : Personnes âgées

Surpoids

Ne font pas d’activité physique

Tabagisme

Régime alimentaire riche en graisses, pauvre en fibres

Prise de certains médicaments, tels que les corticoïdes, les opioïdes (analgésiques) et les anti-inflammatoires