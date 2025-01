Prolifération bactérienne dans l’intestin grêle (Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO)

Le mouvement régulier et normal du contenu gastrique (péristaltisme) est important pour contribuer à maintenir un bon rapport de bactéries dans l’intestin grêle. Les affections qui se caractérisent par un ralentissement ou un regroupement en un endroit du contenu gastrique entraînent une prolifération bactérienne. Ces affections incluent certains types de chirurgie gastrique, intestinale, ou les deux. Les maladies comme le diabète, la sclérose systémique et l’amyloïdose peuvent également ralentir le péristaltisme, entraînant une prolifération bactérienne.

Les bactéries en excès consomment des nutriments, notamment glucides et vitamine B12, ce qui donne lieu à un apport calorique inférieur et à une carence en vitamine B12. Les bactéries fractionnent par ailleurs les sels biliaires, qui sont sécrétés par le foie pour faciliter la digestion (voir Vésicule biliaire et voies biliaires). La perte des sels biliaires rend difficile l’absorption des graisses, entraînant des diarrhées et une mauvaise nutrition.