Chez les enfants, les symptômes peuvent démarrer au stade du nourrisson ou au cours de la petite enfance, à l’introduction de céréales (dont la plupart contiennent du gluten). Certains enfants ne présentent que de légers troubles gastriques, tandis que d’autres développent un ballonnement abdominal douloureux, et ont des selles abondantes de couleur claire, inhabituellement malodorantes (stéatorrhée). En général, les enfants ne grandissent pas normalement et ont une apparence chétive, pâle et apathique.

Les carences nutritionnelles secondaires à la malabsorption de la maladie cœliaque peuvent entraîner d’autres symptômes, qui sont plus prononcés chez les enfants. Certains d’entre eux présentent des anomalies de la croissance comme une petite taille. Une anémie (numération sanguine basse), qui provoque une asthénie et un état de faiblesse, se développe du fait d’une carence en fer. Des taux bas de protéines dans le sang peuvent provoquer une rétention hydrique et un œdème tissulaire. Une malabsorption de la vitamine B12 peut induire des lésions nerveuses et provoquer des sensations de fourmillements au niveau des bras et des jambes. Une absorption réduite de calcium entraîne une croissance osseuse anormale, un risque accru de fractures osseuses ainsi que des douleurs osseuses et articulaires. Une carence en calcium peut être également à l’origine d’anomalies de la coloration des dents et d’une prédisposition aux caries dentaires douloureuses. Les jeunes filles atteintes de maladie cœliaque peuvent ne pas avoir de règles en raison d’une faible production d’hormones, dont les œstrogènes.