Tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique du tube digestif

La tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont de bons examens pour évaluer la taille et l’emplacement des organes abdominaux. Par ailleurs, ces examens permettent souvent de détecter des tumeurs cancéreuses (malignes) ou non cancéreuses (bénignes). Ils peuvent également déceler des anomalies vasculaires. Une inflammation, de l’appendice (appendicite) ou des diverticules (diverticulite) par exemple, peut souvent être détectée. Parfois, ces examens sont réalisés pour guider des procédures radiologiques ou chirurgicales.

Pour la TDM et l’IRM du tube digestif, les médecins administrent parfois des substances qui peuvent être visualisées par des examens en imagerie (agents de contraste) pour aider à différencier un tissu ou une structure des éléments adjacents. Les agents de contraste peuvent être administrés par voie orale, par voie intraveineuse, par lavement, ou une combinaison de ces voies d’administration.

Entérographie par TDM et entérographie par RM Une TDM classique ne révèle pas bien la muqueuse de l’intestin. Une variante de la TDM, appelée entérographie par TDM, permet aux médecins de visualiser clairement la muqueuse de l’intestin grêle et de rechercher des tumeurs ou un rétrécissement des intestins résultant d’une inflammation (sténose). Pour cet examen, les personnes boivent un volume important (environ 1,5 litre) d’un agent de contraste liquide, tel que le baryum. L’agent de contraste distend l’intestin grêle de sorte que les médecins puissent mieux l’examiner. L’entérographie par résonance magnétique (RM) est similaire à l’entérographie par TDM en ce que les personnes boivent un agent de contraste avant de prendre les images de leur intestin grêle. Elle aide les médecins à identifier une inflammation et d’autres problèmes. Ce test est généralement réservé aux personnes jeunes, en particulier celles atteintes de maladie inflammatoire chronique de l’intestin, pour qu’elles ne soient pas exposées à des rayonnements.