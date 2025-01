Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Il existe de nombreuses causes aux troubles du rythme cardiaque (arythmies). Certaines arythmies sont inoffensives et ne nécessitent pas de traitement. Parfois, les arythmies s’arrêtent d’elles-mêmes ou avec des changements de mode de vie, comme le fait d’éviter l’alcool, la caféine (dans les boissons et les aliments) et le tabagisme. D’autres arythmies sont dangereuses ou suffisamment gênantes pour nécessiter un traitement. La cardioversion-défibrillation est un type de traitement. Les autres traitements des arythmies comprennent l’insertion d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI), l’utilisation de médicaments anti-arythmiques ou la destruction d’une petite zone de tissu cardiaque responsable de l’arythmie (ablation).

La cardioversion-défibrillation consiste à administrer un choc électrique au cœur. Parfois, ce choc peut arrêter une tachyarythmie et rétablir un rythme normal. Le choc arrête brièvement les battements du cœur et, après une seconde ou deux, il recommence à battre tout seul. Souvent, il revient à un rythme normal, mais parfois l’arythmie recommence. Toutefois, les chocs électriques ne peuvent pas relancer un cœur qui n’a aucune activité électrique (asystole).

Le fait d’administrer un tel choc électrique au cœur est appelé cardioversion, ou défibrillation, selon le type de rythme anormal pour lequel il est utilisé.

La cardioversion consiste à administrer un choc électrique temporisé (synchronisé) à une partie spécifique du rythme cardiaque. Elle peut être utilisée pour les arythmies qui débutent dans les atria (comme la fibrillation atriale) ou dans les ventricules (comme la tachycardie ventriculaire) à condition qu’il y ait un certain type d’activité électrique organisée dans le cœur.

La défibrillation est l’administration d’un choc électrique pendant la fibrillation ventriculaire. Pendant la fibrillation ventriculaire, il n’y a pas d’activité électrique organisée dans le cœur sur laquelle le choc peut être synchronisé.

L’appareil qui délivre le choc est appelé défibrillateur, même s’il est utilisé pour la défibrillation et la cardioversion. Les défibrillateurs peuvent être utilisés par une équipe de médecins et d’infirmiers, par des secouristes ou par des pompiers.

Un défibrillateur automatique externe (DAE) peut détecter automatiquement la présence d’une arythmie, déterminer si un choc est souhaitable et délivrer le choc de force approprié. Ainsi, l’utilisation d’un DAE ne nécessite qu’une formation minimale, comme celle fournie lors des cours de premiers secours, et parfois son utilisation est possible sans aucune formation. Les DAE sont présents dans de nombreux lieux publics, comme les aéroports, les stades, les hôtels et les centres commerciaux.