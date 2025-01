Étourdissement ou sensation de tête qui tourne en position verticale

Les causes identifiées sont traitées dans la mesure du possible, avec, éventuellement, le changement ou l’arrêt des médicaments causatifs. Cependant, de nombreuses causes ne sont pas traitables, et les patients doivent prendre des mesures pour réduire leurs symptômes. Ces mesures comprennent des modifications du mode de vie et des médicaments.

Les personnes nécessitant un alitement prolongé doivent s’asseoir tous les jours et faire de l’exercice au lit dans la mesure du possible. Les personnes allongées ou assises doivent se lever lentement et avec prudence. En général, il est bon de boire une quantité adéquate de liquides, de limiter ou d’éviter l’alcool, et de faire de l’exercice régulièrement lorsque cela est possible. Un exercice régulier de légère intensité augmente le tonus musculaire des parois des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi l’accumulation de sang dans les jambes. Dormir en surélevant la tête du lit peut réduire les symptômes. Pour certaines personnes, une augmentation de la consommation de sel peut augmenter la rétention aqueuse et réduire les symptômes. Les médecins peuvent recommander que les patients augmentent leur consommation de sel en salant généreusement leurs aliments ou en prenant des comprimés de chlorure de sodium. Toutefois, une augmentation de la consommation de sel peut être déconseillée aux personnes souffrant de maladies cardiaques.

Les médecins peuvent prescrire de la fludrocortisone, un médicament qui aide le corps à conserver le sel et l’eau, évitant ainsi à la pression artérielle de chuter en position verticale. Toutefois, ce médicament peut causer une hypertension artérielle quand la personne est allongée ou présente une insuffisance cardiaque ou de faibles taux de potassium dans le sang. Les médecins combinent parfois le propranolol ou un autre bêtabloquant à la fludrocortisone. La midodrine est un médicament qui rétrécit les artères et les veines, évitant ainsi l’accumulation de sang. Les effets secondaires sont des picotements ou un engourdissement et des démangeaisons. Ce médicament n’est pas recommandé aux personnes souffrant de maladie coronarienne ou de maladie artérielle périphérique.

D’autres médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), la droxidopa, la pyridostigmine et l’octréotide peuvent être efficaces dans certains cas.