Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce qui est identifié en recherchant les antécédents et en effectuant un examen clinique suggère souvent la cause du gonflement des ganglions lymphatiques et les examens qui peuvent s’avérer nécessaires (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques des ganglions lymphatiques enflés).

Gonflement des ganglions lymphatiques Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Le médecin pose les questions suivantes :

Où les ganglions enflés sont situés

Depuis combien de temps ils sont enflés

Si la personne souffre

Si la personne a été blessée récemment (en particulier griffée par un chat ou mordue par un rat)

Si la personne a une infection ou les symptômes d’une infection (par exemple, écoulement nasal, toux, fièvre, mal de gorge, perte de poids inexpliquée, mal de dents ou gencives douloureuses)

Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les médecins vérifient l’absence de fièvre et examinent les parties du corps où les ganglions lymphatiques sont situés. Les médecins vérifient l’absence de signes d’infection ou de grosseurs ailleurs dans le corps. Les personnes qui présentent des ganglions lymphatiques enflés dans tout le corps souffrent généralement d’un trouble qui touche l’ensemble du corps. Toutefois, les personnes qui présentent des ganglions lymphatiques enflés dans une seule partie du corps peuvent présenter un trouble qui n’affecte que cette partie (une infection, par exemple) ou une maladie plus généralisée.

Parfois, les antécédents et les résultats de l’examen clinique suggèrent la cause, par exemple quand une personne est atteinte d’une infection des voies respiratoires supérieures ou d’une infection dentaire. Dans d’autres cas, les résultats n’indiquent pas une cause unique. Les personnes présentant des signes précurseurs risquent davantage de souffrir d’un trouble grave, mais cela peut être également le cas pour celles qui présentent un gonflement des ganglions lymphatiques sans aucun autre symptôme.

Les ganglions durs, très hypertrophiés, présents depuis plus longtemps (plusieurs semaines par exemple) et qui ne sont pas mobiles au toucher peuvent indiquer un cancer. Une sensibilité au toucher, une décoloration et une certaine chaleur autour d’un seul ganglion enflé peuvent indiquer une infection du ganglion.